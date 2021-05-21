AA

TKDK Başkanı Muhammed Adak, AA muhabirine, TKDK'nin, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla hazırlanan IPARD Programı kapsamında Türkiye'ye ayrılan fonları, kuruma proje başvurusu yapan girişimcilere belirlenen koşullar çerçevesinde kullandırdığını söyledi.

Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kırsalda 16 sektördeki yatırımlara yüzde 40 ve yüzde 70 arasındaki oranlarda hibe verdiklerini ifade eden Adak, "2011-2016 yılları arasında uygulanan IPARD I Programı'nda, AB Komisyonu tarafından ülkemiz için tahsis edilen 789 milyon avro fon tutarının tamamına yakını (yüzde 99,7),ulusal bütçeden ayrılan 261 milyon avro ile kullanıldı. Bu sayede 1 milyar 45 milyon avroluk kaynak doğrudan yatırımlara yönlendirildi. Program sonu itibarıyla 10 bin 697 projeye ödenen 3,2 milyar lira hibe sayesinde 6,8 milyar lira yatırım yapıldı ve 57 bin yeni istihdam yaratıldı." diye konuştu.

Adak, 2023 yılında tamamlanacak IPARD II Programı'nın da hiçbir fon kaybı olmadan başarıyla uygulandığına dikkati çekerek, "Fonların ortalama kullanım oranı yüzde 99,8. Bugüne kadar toplam hibe tutarı 4,2 milyar lira olan 9 bin 277 proje sahibiyle sözleşme imzalandı, işlemleri tamamlanan 6 bin 677 projeye 3,2 milyar lira destek ödemesi yapıldı. Bu hibeler sayesinde 6 milyar lira yatırım yapıldı ve 17 bin yeni istihdam yaratıldı. Kalan projelerin değerlendirme ve yatırım süreçleri devam ediyor." bilgisini verdi.

KOOPERATİFLERE PROJE SEÇİMİNDE VE HİBELERDE POZİTİF AYRIMCILIK

Adak, kooperatiflerin de aralarında bulunduğu üretici örgütlerinin projelerine ilave yüzde 10 daha fazla hibe ödemesi yapıldığını ve böylece örgütlenmiş girişimcilere avantaj sağlandığını dile getirdi.

Ortaklık payı yüzde 25'ten düşük olmak kaydıyla yerel yönetimlerin iştiraki şirketlere de IPARD Programı kapsamında destek verildiğine dikkati çeken Adak, şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman Bakanı'mız Bekir Pakdemirli'nin, göreve geldiği ilk günden itibaren AB Türkiye Delegasyonu, TKDK, yerel yönetimler, valilikler, sivil toplum kuruluşlarının işlevselliği mekanizması noktasında hassasiyeti bulunuyor ve bizleri özellikle bu konuda teşvik ederek yönlendiriyor. Ayrıca, TKDK Başkanlığı ve 42 il koordinatörlüğü olarak potansiyel başvuru sahiplerine bilgilendirme ve proje hazırlama kapasitesinin artırılmasına yönelik sürekli eğitimler düzenleniyor. Bu amaçla çevrim içi araçlar, yüz yüze toplantılar ve basılı eğitim materyalleriyle hedef gruplara ulaşılıyor."

Adak, özellikle küçük çiftçilerin IPARD fonlarından daha fazla faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla üretici örgütleri ve meslek odaları ile TKDK ve Bakanlığın ilgili birimlerinin taraf oldukları iş birliği protokolleri imzalandığını, üretici örgütlerine IPARD proje hazırlama eğitimleri verdiklerini, bu kuruluşlarda proje geliştirme kapasitesi oluşturduklarını bildirdi.

Bunlara üniversiteleri de katarak protokollerin kapsamını genişletmeyi planladıklarını belirten Adak, "Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Komisyonu raporlarına göre IPARD Programı'nı uygulayan en başarılı ülke olarak kayıtlara geçmiştir. Bu tecrübemizi, IPARD'dan faydalanan diğer potansiyel aday ülkelerle de paylaşıyoruz." dedi.

"KADIN GİRİŞİMCİLERE POZİTİF AYRIMCILIK YAPILIYOR"

Adak, yeni tip koronavirüs salgınının yol açtığı tüm sosyal ve ekonomik zorluklara rağmen 2020'de çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve hayvansal üretim sektörü alanlarında çıkılan IPARD II Programı 9. Başvuru Çağrısı'na yatırımcıların büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Bu çağrılara, ilan edilen destek bütçesinin yaklaşık 3 katı kadar talep geldiğini belirten Adak, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla 5 bin 453 başvurunun değerlendirmeleri tamamlanmış, toplam hibe tutarı 1,7 milyar lira olan 3 bin 988 proje desteklenmek üzere onaylanmış, sözleşmeler imzalanmış, yatırımlara başlanmıştır. Hibe ödemeleri devam ediyor. 6 Nisan itibarıyla tamamlanan 10. Başvuru Çağrısı'nda da ilan edilen bütçenin çok üzerinde proje başvurusu alındı. Hayvansal üretim sektörü kapsamında toplam hibe tutarı 1,7 milyar lira (172 milyon avro) olan 1096 proje, tarımsal ürünlerin işlenmesi sektörü kapsamında toplam hibe tutarı 2,1 milyar lira (214 milyon avro) olan 848 projenin inceleme işlemlerine hızla başlandı. Haziran ayının başında uygun bulunan projelerin onaylanması planlanıyor. Kadın girişimcilerimiz tarafından sunulan projelere pozitif ayrımcılık yapılıyor ve bunlar ek puanlar verilerek öne çıkarılıyor. Böylece, kadın girişimcilerimizin projelerinin seçilme şansları artırılıyor."

Anadolu İşbirliği ve Kalkınma Derneği Başkanı Prof. Dr. Naciye Selin Şenocak'ın bu konulardaki çalışmalarını yakından takip ettiklerini de söyleyen Adak, "Değerli hocamızın IPARD fonlarının sadece yüzde 2'lik kısmının kullanılabildiğine yönelik bir demeci medyaya yansıdı ancak burada sanırım bir bilgi kopukluğu oluştu. Şu an itibarıyla, yatırımı devam eden, sözleşmeye bağlanan ve incelemesi devam eden projelerimizle birlikte IPARD fonlarının ortalama kullanımı yüzde 99,8'dir." diye konuştu.