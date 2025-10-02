Habertürk
        İpek Filiz Yazıcı'dan boşanma haberi sonrası ilk tepki - Magazin haberleri

        İpek Filiz Yazıcı'dan boşanma haberi sonrası ilk tepki

        İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir, evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırma kararı aldı. Yazıcı, boşanma haberinin ardından takipçisinin yorumunu beğenerek gelen eleştirilere yanıt niteliğinde bir etkileşimde bulundu

        Giriş: 02.10.2025 - 20:19 Güncelleme: 02.10.2025 - 20:19
        Boşanma haberleri sonrası ilk tepki
        İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir, 2022'de İtalya’nın Roma kentinde başlayan evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırma kararı aldı. İki yıllık birlikteliklerini noktalamaya hazırlanan Yazıcı ile Beydemir, bu süreçte sosyal medyanın da dikkatini çekti.

        İpek Yazıcı, boşanma haberinin ardından takipçilerinden gelen destek dolu yorumları beğenerek cevap niteliğinde bir etkileşimde bulundu.

        Ünlü oyuncunun beğendiği yorum ise şu şekilde; "Yok erken yaşta evlenmişmiş, yok bunun böyle olacağı belliymiş. Sosyal medya zorbalığını ne zaman bırakacaksınız? Kısmetin hangi yaşta seni bulacağını, kaderinin yolunu bilemezsiniz. Yaşanması gerekiyordu, yaşandı. Erken yaşta evlilikle konunun hiçbir alakası yok. Evren bu şekilde yol çizdi İpek’e. Asla üzülecek bir şey yok. Tam bir güzellik kraliçesisin. Yeniden doğacak, yeniden sevecek, sevileceksin. Tecrübeydi, ders çıkarıldı, bitti. Aynen parlamaya devam. Hayat, daha yükseğe sıçratmadan önce en dibe çeker. Sen parla, biz seni izleyeceğiz prensesim."

        #İpek Filiz Yazıcı
        #Ufuk Beydemir
