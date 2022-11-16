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İpek Filiz Yazıcı kız kardeşini paylaştı: Aşkım bebeğim benim...

Geçtiğimiz ay şarkıcı Ufuk Beydemir ile Roma'da evlenen oyuncu İpek Filiz Yazıcı, kız kardeşiyle fotoğraflarını paylaştı. Abla-kardeşin benzerliği dikkatlerden kaçmadı

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  • İpek Filiz Yazıcı kız kardeşini paylaştı: Aşkım bebeğim benim... - Magazin haberleri

    Son dönemin yıldızı parlayan genç oyuncularından olan İpek Filiz Yazıcı (21), kardeşi Duru ile fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.
  • İpek Filiz Yazıcı kız kardeşini paylaştı: Aşkım bebeğim benim... - Magazin haberleri

    Genç oyuncu, abla-kardeş pozlarına "Aşkım bebeğim benim" notunu düştü. Yazıcı'nını paylaşımlarına “Hangisi İpek?” ve “Aynısınız!” gibi yorumlar geldi.
  • İpek Filiz Yazıcı kız kardeşini paylaştı: Aşkım bebeğim benim... - Magazin haberleri

    Onlar televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri... Her adımları takip ediliyor. Zaman zaman aileleri de merak konusu oluyor. Bazılarının kardeşlerine göre çok farklı bir hayatları var... Bazıları da onların izinden giderek kardeşleriyle aynı sektörde boy gösteriyor...
  • İpek Filiz Yazıcı kız kardeşini paylaştı: Aşkım bebeğim benim... - Magazin haberleri

    Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek ile yan yana olduğu bir fotoğraf ünlü oyuncunun hayranları tarafından paylaşıldı. Ağabey ve kardeşin birbirine benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
  • İpek Filiz Yazıcı kız kardeşini paylaştı: Aşkım bebeğim benim... - Magazin haberleri

    Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi de ünlü bir isim. Orçun İynemli kardeşi kadar göz önünde bulunmasa da tiyatro ve dublaj camiasında adından söz ettiren isimlerden.
  • İpek Filiz Yazıcı kız kardeşini paylaştı: Aşkım bebeğim benim... - Magazin haberleri

    Ekranların başarılı iki ismi Aytaç Şaşmaz ve İsmail Ege Şaşmaz da kardeş olan ünlüler arasında. Zaman zaman aynı projelerde de yer alıyorlar.
  • İpek Filiz Yazıcı kız kardeşini paylaştı: Aşkım bebeğim benim... - Magazin haberleri

    Türk sinemasının efsane ismi Bilal İnci’nin torunları olan Ayça ve Ayçin İnci de ünlü kardeşlerden. Ayça, Ayçin’den 2 yaş büyük. İkisi de kamera önünde başarılarıyla söz ediyorlar.
  • İpek Filiz Yazıcı kız kardeşini paylaştı: Aşkım bebeğim benim... - Magazin haberleri

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyi de kendisi gibi ünlü bir isim. Senarist ve yazar Can Yılmaz'ın; dizi yazarlığı, skeç, tiyatro gibi birçok projede imzası bulunuyor.
  • İpek Filiz Yazıcı kız kardeşini paylaştı: Aşkım bebeğim benim... - Magazin haberleri

    Türk tiyatrosunun ve sinemasının başarılı isimleri Ahmet Uğurlu ve Mustafa Uğurlu da kardeş olan isimlerden.
  • İpek Filiz Yazıcı kız kardeşini paylaştı: Aşkım bebeğim benim... - Magazin haberleri

    Mustafa Ceceli ile kardeşi Sinan Ceceli de ağabeyinin izinden giderek müzisyenliğe adım attı.
  • İpek Filiz Yazıcı kız kardeşini paylaştı: Aşkım bebeğim benim... - Magazin haberleri

    Son dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında gösterilen Melisa Şenolsun'un kardeşi Efecan Şenolsun da oyuncu.
  • İpek Filiz Yazıcı kız kardeşini paylaştı: Aşkım bebeğim benim... - Magazin haberleri

    Oyuncu Taner Ölmez ve ağabeyi Taylan Özgür Ölmez ise müzisyen.
  • İpek Filiz Yazıcı kız kardeşini paylaştı: Aşkım bebeğim benim... - Magazin haberleri

    Ekranların 3 başarılı ismi Esra Akkaya, Sarp Akkaya ve Kaya Akkaya ünlü kardeşlerden.
  • İpek Filiz Yazıcı kız kardeşini paylaştı: Aşkım bebeğim benim... - Magazin haberleri

    Bensu Soral da ablası Hande Soral'ın izinden giderek oyuncu oldu. Ünlü oyuncuların bir de Bedirhan adında erkek kardeşleri var.
  • İpek Filiz Yazıcı kız kardeşini paylaştı: Aşkım bebeğim benim... - Magazin haberleri

    Gürkan Uygun'un kardeşi Volkan Uygun da oyuncu.
  • İpek Filiz Yazıcı kız kardeşini paylaştı: Aşkım bebeğim benim... - Magazin haberleri

    Seda Bakan ve ağabeyi Kaan Bakan.
  • İpek Filiz Yazıcı kız kardeşini paylaştı: Aşkım bebeğim benim... - Magazin haberleri

    Şarkıcı Derya Uluğ ile ablası Hülya Uluğ.
  • İpek Filiz Yazıcı kız kardeşini paylaştı: Aşkım bebeğim benim... - Magazin haberleri

    Burak Özçivit ve kız kardeşi Burçun Özçivit.
  • İpek Filiz Yazıcı kız kardeşini paylaştı: Aşkım bebeğim benim... - Magazin haberleri

    Oyuncu ve sunucu Defne Samyeli ile kardeşi Suhan Samyeli.
  • İpek Filiz Yazıcı kız kardeşini paylaştı: Aşkım bebeğim benim... - Magazin haberleri

    Nurgül Yeşilçay ile kardeşi Tuğtekin Yeşilçay.
  • İpek Filiz Yazıcı kız kardeşini paylaştı: Aşkım bebeğim benim... - Magazin haberleri

    Çağatay Ulusoy ve kardeşi Atalay Ulusoy.
  • İpek Filiz Yazıcı kız kardeşini paylaştı: Aşkım bebeğim benim... - Magazin haberleri

    Azra Akın ile kardeşi Doruk Akın.
  • İpek Filiz Yazıcı kız kardeşini paylaştı: Aşkım bebeğim benim... - Magazin haberleri

    Murat Boz ve ağabeyi Ali Boz.
  • İpek Filiz Yazıcı kız kardeşini paylaştı: Aşkım bebeğim benim... - Magazin haberleri

    Öykü Karayel ve ikizi Ezgi Karayel.

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