İptal olan uçak seferleri listesi... İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve AJET tarafından uçak seferleri hakkında açıklama yapıldı. Her iki havayolu firması da 22 Kasım Cuma ve 23 Kasım Cumartesi tarihinde gerçekleştirilecek uçak seferlerinin bazılarının iptal olduğunu duyurdu. İşte THY ve AJET'in açıklamaları ile iptal edilen uçak seferleri hakkında son gelişmeler...