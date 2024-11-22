İptal edilen uçuşlar listesi: THY ve AJET'ten açıklama geldi!
Meteoroloji'den peş peşe yapılan açıklamaların ardından iptal edilen seferler listesi sorgulamaları hız kazandı. Türk Hava Yolları (THY) ve AJET, Meteoroloji tarafından açıklanan hava durumu raporları ve AFAD'ın uyarıları neticesinde 22 Kasım Cuma ve 23 Kasım Cumartesi günü bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İşte THY ve AJET iptal olan seferler listesi...
İptal olan uçak seferleri listesi... İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve AJET tarafından uçak seferleri hakkında açıklama yapıldı. Her iki havayolu firması da 22 Kasım Cuma ve 23 Kasım Cumartesi tarihinde gerçekleştirilecek uçak seferlerinin bazılarının iptal olduğunu duyurdu. İşte THY ve AJET'in açıklamaları ile iptal edilen uçak seferleri hakkında son gelişmeler...
THY'DEN UÇUŞ İPTALLERİ
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri "Değerli yolcularımız, Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle alınan %10 kapasite kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 23 Kasım tarihli toplam 38 seferimiz (10’u içhat, 28’i dış hat) iptal edilmiştir." açıklamasında bulundu.
AJET'TEN AÇIKLAMA
İptal kararının ardından AJET Havayolları sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) MADKOM kararı ile yarın saat 15.00'a kadar uçuşların yüzde 10'nun iptal ettiğini duyurmuştu. Uçuşların iptal olmasının ardından AJet ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İptal edilen seferlerden etkilenen yolcularımız, -alternatif seferlere yönlendirilmiştir. SMS ve e-mail yoluyla bilgilendirilmiştir. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz" ifadelerine yer verdi.
THY VE AJET HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?
THY'nin ve AJET'in iptal edilen seferlerine resmi internet siteleri üzerinden erişilebiliyor.
THY UÇUŞ İPTALİ VE DEĞİŞİKLİĞİ SORGULAMA EKRANI