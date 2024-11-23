İptal olan İDO-BUDO seferleri listesi 23 Kasım: İDO, BUDO, GESTAŞ seferleri iptal mi, çalışıyor mu ve hangi seferler iptal edildi?
İptal olan İDO-BUDO seferleri 23 Kasım Cumartesi günü için yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü; İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sağanak yağışın görüleceğini duyurdu. Olumsuz hava koşullarının etkisini göstermesiyle birlikte İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Şehir Hatları bazı vapur ve feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Peki İDO, BUDO, GESTAŞ seferleri iptal mi, çalışıyor mu ve hangi seferler iptal edildi?
İptal edilen İDO ve BUDO seferleri belli oldu. İptal olan İDO, BUDO ve İstanbul Şehir Hatları seferleri, Meteoroloji tarafından yayınlanan sarı kodlu uyarının ardından araştırılmaya başlandı. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İşte, 23 Kasım Cumartresi iptal olan İDO, BUDO ve İstanbul Şehir Hatları seferleri...
İPTAL OLAN İDO-BUDO SEFERLERİ LİSTESİ 23 KASIM 2024 CUMARTESİ
İstanbul'da, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı şehir hatları ile deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İşte iptal edilen seferler...
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesindeki duyuruya göre, kötü hava koşulları sebebiyle saat 07.45'deki Yenikapı-Yalova, 08.00'deki Pendik-Yalova, saat 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 08.30’daki Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, saat 09.00’daki Pendik-Yalova, 09.05'teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 09.45’teki Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova seferleri ile saat 10.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyurud ise aynı sebeple, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğraması, Büyükada-Sedef Adası, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü hatları ile Paralel Hat seferlerinin Ortaköy uğramasının gerçekleştirilemediği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
"08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara’nın güneydoğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Antalya’nın doğu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege, İç Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat) şeklinde eseceğitahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege, İç Anadolu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Antalya’nın doğu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat), İç Anadolu’nun batısı ve Batı Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.