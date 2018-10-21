Montreal Nöroloji Enstitüsü ve Hastanesinden Alain Dagher liderliğindeki ekibin, bir zayıflama kliniğindeki 24 hasta üzerinde yaptığı araştırma, kilo vermeyi başaranların beyinlerinde profental korteksin iradeyle bağlantılı bölümünde daha fazla hareketlilik olduğunu tespit etti.

AA'nın haberine göre; araştırmada, deneklerin beyni günde 1200 kalorilik diyete başlamadan önce manyetik rezonans (MRI) ile görüntülendi. Deneklere bu işlem sırasında iştah açıcı yemeklerin yanı sıra kontrol amaçlı manzara resimleri gösterildi. Görüntüleme işlemi birinci ve üçüncü aylarda tekrarlandı.

Süreç içinde başarıyla kilo verenlerin beyinlerinde profental korteksin iradeyle bağlantılı bölümlerinde hareketliliğin arttığı gözlendi.

Dagher, kilo kontrolünün, büyük ölçüde beynin irade ve oto kontrol ile ilgili bölümlerine bağlı olduğu bulgusunu elde ettiklerini söyledi.

Araştırmanın ayrıntıları Cell Metabolism dergisinde yayımlandı.

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