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Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı'na 3 katyuşa füzesi düştü

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Enformasyon Biriminden yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı'na 3 katyuşa füzesi düştüğü belirtildi

Bağdat
AA

Açıklamada, füzelerden birinin havalimanındaki otoparka isabet ettiği ve 4 aracın zarar gördüğü kaydedildi. Füzelerin başkentin batısındaki Ebu Gureyb ilçesine bağlı Ez-Zeytun bölgesinden atıldığı bilgisine yer verildi. Söz konusu saldırının bir hafta içinde havalimanına yapılan ikinci saldırı olduğu kaydedildi.

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