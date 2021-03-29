Irak'ın Necef kentindeki Vadi es-Selam Mezarlığı

AA

Yaklaşık 6 kilometrekare alana yayılan Vadi es-Selam'da, cenazelerin üst üste gömüldüğü yerlerde bazı mezarların boyu 10 metreyi bulabiliyor. Kimi kabirlerin ev şeklinde düzenlendiği mezarlıkta, kimileri kümbet, kimileri ise minyatür cami görünümünde. Bazı bölümlerinde dehlizler de bulunan mezarlıktaki kabirlerin çoğunda ölen kişilerin fotoğrafları yer alıyor.