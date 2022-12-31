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Irak sınırının sıfır noktasında 'Hudut Kartalları', yeni yılı elleri tetikte karşıladı

Irak sınırının sıfır noktasındaki 2 bin 400 rakımlı bölgede görevli Hudut Kartalları, tüm Türkiye'ye yeni yıl mesajı da gönderdi. Mehmetçik hep bir ağızdan, "Hudut Kartalları olarak asil milletimizin yeni yılını kutlarız. Nice mutlu yıllar Türkiye'm" diyerek tüm Türkiye'nin yeni yılını kutladı

Irak sınırının sıfır noktasında `Hudut Kartalları´, yeni yılı elleri tetikte karşıladı
DHA

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde 8 ay önce başlatılan Pençe Kilit operasyonunun kilit noktası olan Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı üs bölgelerinde 'Hudut Kartalları' yeni yılı elleri tetikte karşıladı. Komutanlar, nöbet tutan bir askeri, sürpriz yaparak annesiyle görüntülü görüştürdü.

Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörü kaynağında kurutmak ve sınır güvenliğini sağlamak için başlatılan 'Pençe' operasyonlarında PKK'ya büyük darbe vuruldu, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. 17 Nisan 2022'de ise sınır hattına son kilidin vurulması için yeni operasyon başlatıldı. 'Pençe Kilit' ismi verilen operasyonda hedef Metina, Zap ve Avaşin- Basyan'daki terör yuvaları oldu. Havadan ve karadan yürütülen operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, örgütün barınak olarak kullandığı yüzlerce sığınak ve mağara tahrip edildi, çok sayıda patlayıcı imha edildi.

YERLİ VE MİLLİ CİHAZLARLA DONATILDI

Sınır güvenliğinde oldukça stratejik öneme sahip, 'Pençe Kilit' operasyonunun kilit konumunda bulunan Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı üs bölgelerinde 'Hudut Kartalları' da sorumluluk sahalarında terörle mücadeleyi sürdürüyor. ASELSAN'ın geliştirdiği tamamı yerli, milli ve son teknolojik cihazlarla donatılan üs bölgesinde görev yapan 'Hudut Kartalları', 7/24 gözetleme yapıp, vatan nöbeti tutuyor. Askerler, bölgeyi karış karış tarıyor.


YENİ YILDA GÖZLER SINIR HATTINDA

Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Gezgin Tepe Hudut Karakolu'nda görevli askerler, yeni yıla da elleri tetikte gözü sınır hattında girdi. Üs bölgesinde görevli bir askere komutanları tarafından sürpriz yapıldı. Nöbet kulübesinde görevi başında olan asker, Mersin'de yaşayan annesiyle görüntülü olarak görüştürüldü. Duygu dolu o anları, Demirören Haber Ajansı görüntüledi. Anne, "Oğlum Allah'a emanet olun. Siz orada olmazsanız, biz burada nasıl rahat oturabiliriz? Yeni yılını kutlarım oğlum. Devletimize, milletimize sağlık versin. Komutanlarına arkadaşlarına çok selam söyle" diyerek oğluyla hasret giderdi. Asker oğlu ise "Anne, bizi merak etmeyin. Bize burada komutanlarımız çok iyi bakıyorlar" ifadelerini kullandı.

SINIR HATTINDAN YENİ YIL MESAJI

Irak sınırının sıfır noktasındaki 2 bin 400 rakımlı bölgede görevli Hudut Kartalları, tüm Türkiye'ye yeni yıl mesajı da gönderdi. Mehmetçik hep bir ağızdan, "Hudut Kartalları olarak asil milletimizin yeni yılını kutlarız. Nice mutlu yıllar Türkiye'm" diyerek tüm Türkiye'nin yeni yılını kutladı.

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