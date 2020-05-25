Irak'ta gönüllü sağlık çalışanları Kovid-19 hastalarını bayramda da yalnız bırakmıyor

AA

Süleymaniye'de sadece Kovid-19 hastalarına hizmet veren Serçinar Hastanesi'ndeki gönüllü sağlık çalışanlarından biri de sterilizasyon ünitesinde hemşirelik yapan Lenya Mahmud.

AA muhabirine konuşan Mahmud, "Bu bayramı ailemden uzakta, onların yanında olmadan geçirdiğim doğru ancak biraz da olsa salgın hastası vatandaşlarımıza hizmet etmek için buradayım. Eğer bir yardımım dokunuyorsa bu benim için en güzel bayram sayılır." ifadelerini kullandı.

Hemşire Mahmud, kentte ilk vakanın tespit edilmesi ve tehlikenin artması üzerine kurulan bu hastanede birkaç aydır gönüllü olarak çalıştığını ve bundan büyük bir mutluluk duyduğunu kaydetti.

Hastanede kalıp, hastalara moral vermeye devam edeceğini söyleyen Mahmud, "En kısa zamanda tüm hastaların iyileşmesi ve salgının tamamen ortadan kaldırılmasını temenni ediyorum." dedi.

Hastanede gönüllü olarak hizmet veren bir başka sağlık çalışanı da hemşire Kosari Ali Muhammed.

Gönüllü olması sebebiyle zorunlu mesaisi bulunmamasına rağmen Muhammed, bayramı hastalarla geçirmeye karar verdiğini söyledi.

Muhammed, amacının hem hastalara moral vermek hem doktor ve diğer çalışanların yükünü hafifletmek olduğunu ifade etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre bölgede toplam vaka sayı 496.

IKBY'de şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 403 hasta iyileşti, 88 kişinin de tedavisine devam ediliyor.

,Rewa Mahmood Hasan