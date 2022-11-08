Irak'ta kaçırılmak istenen ABD'li öldürüldü 0:00 / 0:00

AA

Irak'ın başkenti Bağdat'ta özel bir eğitim kurumunda İngilizce öğretmeni olarak çalışan bir Amerikan vatandaşının silahlı saldırıda öldürüldüğü belirtildi.

Irak'ta yerel basının haberine göre, Bağdat'ın Karrada bölgesinde bir Amerikan vatandaşının kimliği belirsiz kişilerce öldürüldüğü bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre; olayın faillerinin İngilizce öğretmeni Amerikan vatandaşı Stephen Troel'i önce kaçırmak istedikleri ancak başaramayınca yanlarında taşıdıkları silahla söz konusu şahsı vurdukları kaydedildi.

Haberlerde, olayda ağır yaralanan ve Karrada Devlet Hastanesine kaldırılan Troel'in, burada hayatını kaybettiği ve olayla ilgili bölgede inceleme başlatıldığı ifade edildi.