        Irak'tan Netanyahu'ya tepki | Dış Haberler

        Irak'tan Binyamin Netanyahu'ya tepki

        Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Irak'taki milis grupların liderlerini ortadan kaldıracaklarına dair tehdidine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 23:08 Güncelleme: 26.09.2025 - 23:08
        Irak'tan Netanyahu'ya tepki
        Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı ve “Irak’taki milis grupların liderlerini ortadan kaldırma” tehdidinde bulunduğu yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

        Irak resmi haber ajansı İNA’ya göre Hüseyin, Netanyahu’nun açıklamalarına işaret ederek, Bağdat’ın egemenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini hedef alan her türlü tehdidi reddettiklerini belirtti.

        Hüseyin, “Herhangi bir Iraklıya yönelik saldırı, tüm Irak’a yapılmış bir saldırı sayılır.” dedi.

        İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda katılımcıların protestosuyla karşılanan konuşmasında, İsrail’e yönelik bir saldırı olması halinde Irak’taki milislerin (Şii) liderlerini ortadan kaldıracaklarını ifade ederek, Tel Aviv’in bu milisleri caydırmayı başardığını söylemişti.

