İran-ABD arasında mahkûm takası

Reuters / HABERTURK.COM

İran medyasında yapılan açıklamada ABD ve İran arasında karşılıklı olarak casusluk yapmakla suçlanan dört kişinin rehinesi, İran’ın dört Amerikalıyı ve 7 milyar dolar dondurulmuş fonun serbest bırakılmasıyla sona erecek. Karara göre iki taraf da mahkûmların takas edilmesinde anlaştı.

İranlı yetkililer kararı doğrularken ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, böyle bir anlaşmanın doğru olmadığını söyledi.

AP'nin haberine göre İranlı yetkililer Baquer ve Siamak Namazi, Morad Tahbaz ve İranlı-Amerikalı iş adamı Emad Shargi’yi anlaşma kapsamında serbest bırakacak. Yayın kuruluşu Amerika tarafında tutulan İranlılara ilişkin detay vermedi.

Ayrıca İngiliz-İranlı Nazanin Zaghari-Ratcliffe için İngiltere'nin İran’a 400 milyon sterlin ödeyeceği iddia edildi. Thomson Reuters Vakfı'nda çalışan kadın, 2016 yılında İran'a ailesini ziyaret ettikten sonra İngiltere'ye dönüşü sırasında Tahran havaalanında gözaltına alınarak tutuklandı.