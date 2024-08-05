İran bölgesel gerginlik istemediğini ancak İsrail'i 'cezalandırması' gerektiğini söyledi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kanaani, İran'ın bölgesel gerilimi tırmandırmak istemediğini ancak daha fazla istikrarsızlığı önlemek için İsrail'i cezalandırmaları gerektiğine inandıklarını söyledi.

İran, Şam Büyükelçiliği'ndeki bir generalinin İsrail tarafından öldürülmesinin ardından nisan ayında ilk kez kendi topraklarından İsrail'e doğrudan bir saldırı gerçekleştirmişti.

ABD Dışişleri Blinken da bir açıklama yaparak, İran'ın İsrail'e 24 ila 48 saat içinde saldırabileceğini bildirdi.

Başkanı Joe Biden da bu gece Ulusal Güvenlik Konseyi ekibiyle Beyaz Saray’da toplantı gerçekleştirecek. Biden'ın Beyaz Saray'daki toplantısında Orta Doğu'daki durum ele alınacak.