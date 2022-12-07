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İran Cumhurbaşkanı Reisi: Protestolara kulak verilmelidir

İran'da yaklaşık 3 aydır devam eden protestolara yönelik konuşan İran Cumhurbaşkanı Reisi, protestolara kulak verilmesi gerektiğini söyledi

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Protestolara kulak verilmelidir
İran Cumhurbaşkanı: Protestolara kulak verilmeli
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AA

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülke yönetimine yönelik protestolara kulak verilmesi gerektiğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Üniversite Öğrenci Günü münasebetiyle Tahran Üniversitesinde düzenlenen programa katılan Cumhurbaşkanı Reisi, burada öğrencilere hitap etti.

Foto: AA
Foto: AA

Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden Mahsa Amini gösterilerinde İran lideri Ali Hamaney aleyhine atılan "Kahrolsun Diktatör" sloganlarına tepki gösteren Reisi, "Bugün diktatör diyorlar, kim diktatör? ABD, kesinlikle güçlü bir İran istemeyecektir. Onlar işgal ettikleri Afganistan, Suriye ve Libya gibi bir İran istiyorlar. İran bu ülkelerden farklıdır. İran halkı ABD'ye bu komplosunu uygulama fırsatı vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Foto: AP
Foto: AP

Protesto ile isyan arasında fark olduğunu söyleyen Reisi, "Protesto yapıcı, isyan yıkıcıdır. Protestolara kulak verilmelidir." dedi.

Reisi, İran'da enflasyonun düşeceğini ve halkın durumunun değişeceğini savundu.

MAHSA AMİNİ GÖSTERİLERİ

Foto: AP
Foto: AP

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Ülke geneline yayılan gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, 10 binden fazla kişi ise gözaltına alınmıştı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.


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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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