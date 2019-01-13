İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri'den ABD açıklaması

Başkent Tahran'da İsfahan eyaletine bağlı Kaşan kentinin yetkilileriyle bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AA'nın haberine göre İran'ın yaptırımlar sebebiyle sıkıntı yaşandığını belirten Cihangiri, "ABD’nin asıl amacı halkımızın ülke ve rejimin geleceğinden ümidini kesmesidir. Attığı adımlar bu doğrultudadır. Bazı kişiler de attıkları adımlarla istemeden ABD’nin politikalarına hizmet ediyor." ifadelerini kullandı.

"İran Avrupa ülkeleriyle değil Suudi Arabistan ile mukayese edilmeli"

ABD'nin İran’ın kapasitesi ve yerli uzman potansiyelinden habersiz olarak ekonomik savaş başlattığını ve petrolün önünü kesmeye çalıştığını dile getiren Cihangiri, "ABD'nin akıllanıp yerine oturması için bir yol bulmalıyız, enerji, sanayi ve su gibi ekonomi projeleri bunun örnekleridir. ABD'nin önümüze çıkardığı bu ağır ve zor dönemi atlatmak için birliğe ve dayanışmaya ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın Avrupa ülkeleriyle kıyaslanmaması gerektiğini vurgulayan Cihangiri, şunları kaydetti:

"İran, Suudi Arabistan gibi bölgedeki petrol ülkeleri ile mukayese edilmeli. Sanayi kapasitesine bakıldığında İran, tüm bu ülkelerden daha öndedir. ABD İran’a karşı ne yapacağını şaşırmış durumda. Ekonomik savaşın üzerinden 8 ay geçti. Diğer ülkeleri de İran’a yardım etmemeleri için tehdit etti fakat amacına ulaşamadığını anladı."

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