İşadamı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran’ın da aralarında bulunduğu 11 genç kadına mezar olan özel jet kazasında 4 ay geride kaldı. İran, Kaptan Pilot Beril Gebeş’in cenazesine hala ulaşamadı. Türkiye, İran’a peş peşe yazı yazarak, Gebeş’in cenazesinin bulunması için bastırıyor. Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği de devrede. Cenaze bulunamadığı için kazaya ilişkin ön rapor da tamamlanamadı.



Habertürk Ankara'dan Olcay Aydilek'in haberine göre, 12 Mart’ta, İstanbul’a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nden havalanan Başaran Holding’e ait özel jet, İran’da düşmüş, kazada 3’ü mürettebat, Başaran Holding’in patronu Hüseyin Başaran’ın kızı 28 yaşındaki Mina Başaran ile 7 kız arkadaşı yaşamını yitirmişti. Kaza sonrasında kısa sürede cenazelerden 10’una ulaşıldı. Türkiye’ye getirilen cenazeler, DNA eşleştirmesinin ardından toprağa verildi. Kaptan Pilot Gebeş’in cenazesi ise aylardır bulunamadı.

ÖN RAPOR DA TAMAMLANAMADI



Türkiye, İran’a cenazenin bulunması için yazı üstüne yazı yazıyor. Tahran Büyükelçiliği de boş durmuyor. Büyükelçilik, İranlı yetkililere sık sık yüz yüze yaptığı görüşmelerle konuyu gündemde tutuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu da Gebeş için bazı girişimlerde bulundu. Son yayımlanan bir kararname ile kapatılan Kurul, bir süre önce Kızılay ve AFAD’a yazdığı yazılarda, çetin doğa koşullarının bulunduğu, geniş bir alanda aylardır Gebeş’in cenazesinin arandığını belirterek, “Bu tür durumlarda ne yapılmalı? Önerileriniz neler?” diye sordu.



İran, Gebeş’in cenazesine ulaşılamaması nedeniyle kazaya ilişkin ön raporunu da tamamlayamadı. Uçağın, kara kutu olarak bilinen uçuş veri kayıt (FDR) ile kokpit ses kayıt (CVR) çözümleri, Fransa’da tamamlanarak İranlı yetkililere teslim edilmişti.

Ankara’dan konuyu yakından takip eden kaynaklar, “İran, anlaşılan o ki ‘Kaza yapan jetin kaptan pilotu Beril Gebeş’in cesedine ulaşılamadı’ yönünde bir ifade ile raporu bağlamak istemiyor. İran, diğer tüm ülkeler gibi kazayı tüm yönleriyle herhangi bir kara nokta bırakmadan etraflıca raporlaştırmayı hedefliyor” dedi.