Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran'da elektrik tasarrufu için tedbir | Dış Haberler

        İran'da elektrik tasarrufu için tedbir

        İran'ın başkenti Tahran'daki idari kurumlar ile bankalardan elektrik tüketiminde tasarrufa gitmeleri istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 21:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran'da elektrik tasarrufu için tedbir

        İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran Elektrik Dağıtım Şirketi, idari kurumlar ile bankaların elektrik tüketimini yüzde 30 azaltmakla sorumlu olduğunu açıkladı.

        Bu kapsamda, idari kurum ve bankalardan saat 13.00'ten sonra klimalarını kapatmaları ve böylece elektrik tasarrufu sağlamaları talep edildi.

        Öte yandan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte enerji tüketiminin artacağına dikkati çekerek enerji kullanımı konusunda tasarrufa gidilmesini ve halkın bilinçlendirilmesi için çalışma yapılmasını istemişti.

        Pezeşkiyan, bazı yerel ve ulusal kuruluşların, halkı enerji tasarrufu konusunda bilgilendirmesi gerektiğini belirterek, özellikle soğutma amacıyla kullanılan ve yüksek miktarda enerji harcayan elektronik ekipmanların, enerji tasarrufu yapan yeni ekipmanlarla değiştirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani de savaşta enerji altyapısının zarar görmesi nedeniyle bu yıl elektrik kesintilerinin daha fazla görülebileceğini belirterek, halkın tasarruf tedbirlerini arttırması gerektiğini ifade etmişti.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Olaylar Ve Görüşler - 8 Mayıs 2026 (Hürmüz Boğazı Dünyayı Nasıl Etkiliyor?)

        Hürmüz dünyayı nasıl etkiliyor? Hürmüz dünyanın boğazını sıkıyor. Türkiye krizden nasıl etkileniyor? Hürmüz krizinde riskler neler? Hürmüz dünyayı kilitledi mi? Türkiye Hürmüz'e ne kadar bağımlı? Körfez yeniden mi yapılanıyor? ABD'nin güvenlik mimarisi çöktü mü? Körfez'de dengeler değişiyor mu? Reka...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ateşkes en zayıf anında"
        "Ateşkes en zayıf anında"
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ehliyetsiz sürücü işçiyi ezdi
        Ehliyetsiz sürücü işçiyi ezdi
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Dipten alıp zirveye taşıdılar!
        Dipten alıp zirveye taşıdılar!
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        SGK uyardı!
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Bengü'nün gözyaşları
        Bengü'nün gözyaşları
        Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi
        Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"