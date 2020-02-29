İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısında artış!

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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkenin on binlerce kişiye koronavirüs testi yapmak için hazırlık yaptığı açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin içerisinde bir milletvekilinin de bulunduğu ifade ediliyor. Bilindiği üzere, İran'da koronavirüs salgınından etkilenenler arasında hükümet görevlileri de bulunuyordu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hükümet Sözcüsü ve Sağlık Bakan Yardımcısı'nda koronavirüs tespit edilmişti.

İran Hükümet Sözcüsü'nün bugün yapacağı basın toplantısını ülkedeki salgın nedeniyle online olarak yapacağı ifade edildi.

5 MİLLETVEKİLİNE DAHA KORONAVİRÜS TEŞHİSİ

İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Esedullah Abbasi, 5 milletvekiline korona virüsü teşhisi konulduğunu açıkladı.

İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Esedullah Abbasi, 100 milletvekilinden alınan korona virüsü testinde 5 milletvekilinin korona virüsüne yakalandığını söyledi. Abbasi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin talimatıyla İran Meclisi Başkanlık Heyetinden 3 ismin korona virüsü ile mücadele komitesinde yer alacağını ve hazırlanan raporun meclise sunulacağını belirterek, ”Söz konusu 3 ismin hazırlayacağı raporu bekliyoruz. Yarın meclis toplantısı olmayacak. Bu durum pazartesine kadar devam edecek” dedi.