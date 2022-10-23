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İran'da protestolar devam ediyor 0:00 / 0:00

AA

Gündüz saatlerinde özellikle üniversitelerde devam eden gösteriler akşam saatleri itibarıyla şehirlerin sokak ve caddelerine yansıdı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Huzistan eyaletinin Dezful kentinde göstericilerin araba lastiği ve çöp konteyneri yakıp yol tabelalarını sökerek barikat kurduğu, emniyet güçlerinin ise göz yaşartıcı gaz ve coplu müdahalede bulunduğu görüldü.

Göstericiler sokak ve caddelerde sloganlı yürüyüş yaparken araç sürücüleri korna ile destek verdi.

Ahvaz Ulusal Çelik Grubu çalışanlarının gözaltına alınan 250'den fazla işçinin bırakılması için yaptığı eylem çağrılarının ardından kent meydanına toplanan göstericiler "Savaşacağız, öleceğiz, İran'ı geri alacağız" sloganı atıp yönetime tepki gösterdi.

Gündüz saatlerinde Tahran Beheşti, Tahran Emir Kebir, Kirmanşah Razi, Tahran Bilim ve Kültür, Meşhed Tıp Bilimleri, Tebriz, Hemedan Tıp Bilimleri, Tahran, Şiraz Teknoloji, Yezd, Mazenderan, Zahidan, Ahvaz Cundişapur, Tahran Allame Tebatebai üniversiteleri öğrencilerinin yanı sıra birçok kentte de çeşitli protestolar düzenlenmişti.

Kerec Goherdeşt, Senendec, Sakkız ve Bukan gibi şehirlerde de gösterilere destek veren esnaf kepenk kapatarak tepkisini göstermişti.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu, 24 Eylül'de, gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı ise (HRANA) yayınladığı raporda 32'si çocuk 26'sı güvenlik görevlisi olmak üzere en az 244 kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü.