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İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 68 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 68 artarak 59 bin 409'a yükseldi.

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 68 kişi hayatını kaybetti
AA

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 68 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 922 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 472'sinin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59 bin 409'a, vaka sayısının da 1 milyon 566 bin 81'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 677'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 337 bin 877 olduğunu ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede yapılan toplam test sayısının 10 milyon 387 bin 561'e ulaştığını kaydetti.

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