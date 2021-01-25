İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 98 kişi hayatını kaybetti

AA

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 98 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 309 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 681'inin hastanelerde tedavi gördüğünü belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin 481'e, vaka sayısının da 1 milyon 379 bin 286'ya çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 57'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 171 bin 70'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 8 milyon 960 bin 186 olduğunu kaydetti.

Ülkede yüksek riskli kabul edilen "kırmızı" seviyede şehir kalmadığını ifade eden Sözcü Lari, 18 şehrin "turuncu", 154 şehrin "sarı" ve 276 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.