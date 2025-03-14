İran'da zorunlu başörtüsü yasası tartışmaları sürüyor

İran'da Hukuk İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mecid Ensari, hükümetin zorunlu başörtüsü yasasını mevcut haliyle uygulamayacağını yasanın değişiklik yapılarak Meclise gönderileceğini belirtti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Hukuk İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ensari, ülkede büyük bir kesimin tepkisini çeken zorunlu başörtüsü yasasına dair açıklamada bulundu.

Önceki hükümet döneminde hazırlanan yasanın bazı kısımlarının uygulanamaz durumda olduğunu söyleyen Ensari, "Ülkenin çıkarları doğrultusunda, yürütme makamı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Ofisi tarafından bu yasada bir değişiklik hazırlanıp parlamentoya gönderilinceye kadar yasanın yayımlanmasını geçici olarak engellemeye karar verdi." dedi.

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Aşırı muhafazakar kesimlerin yasanın uygulanması talebiyle düzenlediği "izinsiz" gösterilere ve kampanyalara işaret eden Ensari, şunları kaydetti:

"Seçimden 8 aydan fazla zaman geçti artık kampanya merkezinizi kapatın. Hükümet, liderlerin desteğiyle sorunları çözmeye çalışırken, bazıları neden diğerlerini dışlıyor?

Bu ülkede hangi yetkili başörtüsüne inanmıyor? Biz de bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Neden her gün toplumun huzurunu bozuyor, çirkinlikler yapıyorsunuz? Şimdi bunların zamanı değil."

İRAN'DA ZORUNLU BAŞÖRTÜSÜ YASASI

İran'da zorunlu başörtüsü kuralını ihlal gerekçesiyle Eylül 2022'de gözaltına alınan Mahsa Emini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler yaklaşık 4 aydan fazla sürmüş ve yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Olayların yatışmasından bir süre sonra Tahran gibi metropol kentlerde bazı kadınların kamuya açık alanlar, alışveriş merkezleri, kafe, banka, okul ve sokaklarda başörtüsü kuralına riayet etmediği gözlenmişti.

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İhlaller artınca önceki hükümet, ihlallere kamuya açık yerlerde para cezası, bankacılık hizmetlerinin engellenmesi ve sosyal faaliyetlerden men edilme yoluyla karşı koymayı öngören bir yasa tasarısı hazırlamıştı.

Yasa tasarısı Eylül 2023'te Meclisten geçmişti. Seçim kampanyasında sık sık yasayı eleştiren Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın seçilmesi sonrasında yasa askıya alınmıştı.