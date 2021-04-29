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İran Dışişleri: Suudi Veliaht Prensi'nin üslup değişikliğini memnuiyetle karşılıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini söyleyen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın benimsediği üslup değişikliğini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

İran Dışişleri: Suudi Veliaht Prensi'nin üslup değişikliğini memnuiyetle karşılıyoruz
İran'dan kritik Suudi Arabistan açıklaması
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HABERTURK.COM / Ajanslar

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, geçen günlerde devlet televizyonuna verdiği mülakatta kullandığı "İran bir komşu devlet ve biz kendisiyle iyi ve seçkin ilişkiler kurma arzusundayız" ifadelerini yorumladı.

Hatibzade, yaptığı açıklamada "İran, bölgesel iş birliği yolunda öncü olmuştur ve Suudi Arabistan'ın üslubunun değişmesini memnuniyetle karşılamaktadır" ifadelerini kullandı.

Veliaht Prensi, mülakatında "İran'ın refah içinde olmasını ve aramızda karşılıklı çıkarların olmasını isteriz" ifadelerinin ardından "Ancak, onunla olan olumsuz sorunumuz, nükleer programı ya da bazı bölge ülkelerinde kanuna aykırı davranan milisleri desteklemesi ve balistik füze programı gibi konulardaki olumsuz davranışlarında ortaya çıkıyor" demişti.

Şii Müslüman gücü İran ve Sünni güç Suudi Arabistan 2016'da diplomatik bağları koparmıştı.

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