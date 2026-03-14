        Haberler Dünya "İran enerji tesislerine yönelik saldırıya yanıt verecek" | Dış Haberler

        "İran enerji tesislerine yönelik saldırıya yanıt verecek"

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin enerji tesislerine yönelik herhangi bir saldırıya yanıt vereceklerini ifade etti. Erakçi, "İran tesisleri hedef alınırsa, güçlerimiz bölgedeki ABD şirketlerini hedef alacak." diye konuştu.

        Giriş: 14.03.2026 - 18:16 Güncelleme:
        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin enerji tesislerine yönelik herhangi bir saldırıya yanıt vereceklerini ifade etti.

        Erakçi, "İran tesisleri hedef alınırsa, güçlerimiz bölgedeki ABD şirketlerini hedef alacak." diye konuştu.

        İranlı bakan, Hürmüz Boğazı'nın "düşman ile müttefiklerinin gemi ve tankerlerine kapalı" olduğunu belirtirken, İran'ın sivil yerleşim yerlerini hedef almamak için ihtiyatla hareket edeceğini dile getirdi.

