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HaberlerDünyaSON DAKİKA: İran'ın Bağdat Büyükelçisi Tahran-Riyad arasında görüşmeler yapıldığını doğruladı - Haberler
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İran'ın Bağdat Büyükelçisi Tahran-Riyad arasında görüşmeler yapıldığını doğruladı

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Irak'ın ara buluculuğunda Tahran ile Riyad'ın görüşmelere başladığını doğruladı

SON DAKİKA: İran'ın Bağdat Büyükelçisi Tahran-Riyad arasında görüşmeler yapıldığını doğruladı - Haberler
Tahran-Riyad hattında görüşmeler yapıldığı doğrulandı!
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AA

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Tahran ile Riyad'ın Irak'ın ara buluculuğunda görüşmelere başladığını, ancak henüz dikkate değer bir ilerleme olmadığını belirtti.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Mescidi, Irak ara buluculuğunda Tahran-Riyad arasında görüşmeler yapıldığını doğruladı.

Mescidi, "Sorun yaşadığımız ülkelerle yakınlaşma için Bağdat'ın ara buluculuğunu destekliyoruz. Irak, İran ile sorun yaşadığı, ilişkilerinin soğuk olduğu ya da siyasi iş birliğinin kesildiği ülkeleri yakınlaştırma noktasında rol oynayabilirse memnun oluruz. İran, Irak hükümetine bu konuyla ilgili görüşünü aktardı." ifadelerini kullandı.

Irak'ın ara buluculuk noktasındaki her rolünü, adımını ve çabasını memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Mescidi, görüşmelerin 3'lü ya da çok taraflı olarak yapılabileceğini söyledi.

Mescidi, Irak'ın İran ile Suudi Arabistan arasındaki ara buluculuğundan şu ana kadar sonuç alınıp alınmadığı yönündeki soruyu ise, "Hâlihazırda fiilen net bir neticeye ulaşılmadı ve dikkate değer bir ilerleme sağlanamadı. İzin verin işler biraz ilerleme kaydetsin ve pratik sonuçlar görelim." diye cevapladı.

Tarafların görüşmeleri nasıl karşıladığıyla ilgili soru üzerine de Mescidi şunları söyledi:

"Bölgesel, uluslararası şartlar ve ortam İran ile diğer ülkeler arasındaki sorunların çözümü için daha uygun zemin oluşturmuştur. Bu konu takip ediliyor ve Iraklı dostlar da destek vermek istiyor. Somut bir netice alınır ve ilerleme kaydedilirse ilan edilir. Meselenin esası şudur: Evet, hem muhtelif ülkeler ilgili olduklarını belirtti hem biz memnuniyetle karşılıyoruz hem de Irak, İran ile o ülkelerin iş birliğinde rol oynamak istiyor."

İngiliz Financial Times gazetesi, görüşmelerde yer alan ancak ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran ve Suudi Arabistanlı yetkililerin 9 Nisan'da Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya geldiğini iddia etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade de ülkesinin Suudi Arabistan ile ilişkileri düzeltmek için Irak'ın ara buluculuğunda doğrudan görüşmelere başladığına yönelik iddialara ilişkin, Suudi Arabistan'la diyaloğu her zaman memnuniyetle karşıladıklarını söylemişti.

İRAN- SUUDİ ARABİSTAN ARASINDAKİ İLİŞKİ NE ZAMAN KOPTU?

Suudi Arabistan'da, 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de olduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin birbiri ardına yaptığı açıklamalardan sonra Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Bu olaylardan sonra Mart 2015'te başlayan Yemen'deki iç savaş nedeniyle gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

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