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        Haberler Dünya İran'ın kuzeyindeki Reşt kentinde patlama meydana geldi | Dış Haberler

        İran'ın kuzeyindeki Reşt kentinde patlama meydana geldi

        İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletine bağlı Reşt kentinde bir caddede meydana gelen ve nedeni henüz bilinmeyen patlamada çoğu kız öğrenciler olmak üzere yaralananlar olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 20:58 Güncelleme: 20.07.2025 - 20:58
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        İran'ın kuzeyinde patlama!
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        Gilan eyaletinden yayın yapan Gilanistan haber sitesine göre, akşam saatlerinde Reşt'teki Şehid Bahoner caddesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

        Nedeni henüz belli olmayan patlamada bir dil öğretim merkezi, bir kuyumcu ve park halindeki araçlar ve çevredeki bazı dükkanlar ciddi şekilde hasar gördü.

        İlk belirlemelere göre, olayda çoğu kız öğrenciler olmak üzere yaralananlar oldu. Yaralılar, kurtarma ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

        Olay yerinde kurtarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ederken patlamanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

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