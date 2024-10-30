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        Haberler Dünya İran: İsrail, ABD'nin oluşturduğu hat üzerinden saldırdı | Dış Haberler

        İran: İsrail, ABD'nin oluşturduğu hat üzerinden saldırdı

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını ABD'nin oluşturduğu hat üzerinden gerçekleştirdiğini söyleyerek, "ABD'nin bölgedeki hava gücü bir gerçek. İsrail savaş uçakları, ABD güçlerinin onlar için oluşturduğu kanalı kullanma yoluyla bu saldırıyı gerçekleştirebildiler." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 14:29 Güncelleme: 30.10.2024 - 14:29
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        İran: İsrail, ABD'nin oluşturduğu hat üzerinden saldırdı
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        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in, İran'a, ABD'nin oluşturduğu hat üzerinden saldırdığını belirtti.

        İran merkezli Öğrenci Haber Ajansına (SNN) göre Erakçi, kabine toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.

        İsrail'in İran'a saldırısı öncesinde Irak'ta resmi temaslarda bulunduğunu ve en üst düzeyde iki makamla yaptığı görüşmede bu ülkenin toprak ve hava sahasını İran'ın aleyhine kullanmaya izin vermeyeceklerine dair teminat aldıklarını dile getiren Erakçi, buna karşın saldırıya ilişkin raporların Irak'ın hava sahasının kullanıldığı yönünde olduğunu belirtti.

        Iraklı makamların olaya dair şikayetlerini uluslararası mercilere yapmaları konusunda kendileriyle görüşmeler yaptıklarını ifade eden Erakçi, "ABD'nin bölgedeki hava gücü bir gerçek. İsrail savaş uçakları, ABD güçlerinin onlar için oluşturduğu kanalı kullanma yoluyla bu saldırıyı gerçekleştirebildiler." değerlendirmesinde bulundu.

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        İranlı Bakan, İsrail'in saldırısına ilişkin şikayetlerini Birleşmiş Milletler ve ilgili uluslararası kuruluşlara ilettiklerini kaydetti.

        İsrail'in İran'a saldırısı

        İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

        İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

        İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

        İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

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        #israil
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