Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran: İsrail büyük kırmızı çizgiyi aştı, kesin olarak karşılık vereceğiz | Dış Haberler

        İran: İsrail büyük kırmızı çizgiyi aştı, kesin olarak karşılık vereceğiz

        İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Tahran'da hedef alarak İran'a karşı "büyük kırmızı çizgiyi" aştığını ve ülkesinin Tel Aviv'e "kesin yanıt vereceğini" söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 01:42 Güncelleme: 04.08.2024 - 01:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kesin olarak karşılık vereceğiz'
        ABONE OL
        ABONE OL

        İran Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin telefonda görüştü.

        Haniye'nin İran'ın misafiri olarak Tahran'da bulunduğuna dikkati çeken Bakıri, İsrail'in saldırılarının kapsamının Yemen, Lübnan ve Tahran'ı da kapsayan şekilde genişlediğini belirtti.

        İsrail'in Haniye'yi Tahran'da hedef alarak İran'ın "büyük kırmızı çizgisini" aştığını ifade eden Bakıri, bu eylemin iki sonucunun olacağını söyledi.

        Bunlardan birinin "İran'ın bu suça kesin şekilde yanıt vermesi" diğerinin de "İsrail'in şeytani eylemleriyle bölgede istikrarı ve güvenliği bozacak eylemlerini artırması olacağını ve buna karşı İslam ülkelerinin sessiz kalmaması gerektiğini" kaydetti.

        OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI TEKLİFİ

        Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'a İslam ülkeleri arasında olağanüstü toplantı yapılmasını önererek, İslamabad'dan bu teklife destek vermesini ve İsrail'in eylemlerinin devamını önlemek için kapasitesini kullanmasını talep etti.

        Pakistanlı Bakan ise Haniye'nin şehadeti için taziyede bulunurken İran'ın İslam ülkeleri arasında olağanüstü toplantı teklifini memnuniyetle karşıladı.

        "Müslüman halkları Siyonist rejimin suçlarına karşı uyandırmanın gerekliliğini" vurgulayan Dar, İsmail Haniye'ye Tahran'da suikast düzenlenmesini "uluslararası hukukun ve İran'ın egemenliğinin açık bir ihlali" olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #iran
        #israil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şampiyon kupasını kaldırdı!
        Şampiyon kupasını kaldırdı!
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Arkadaşlarına yetişmek istemişti!
        Arkadaşlarına yetişmek istemişti!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Seviye atlatan zafer
        Seviye atlatan zafer
        Oğuzhan Genç yazdı: Yıldızların altında
        Oğuzhan Genç yazdı: Yıldızların altında
        "Okan Buruk’un sınavı başlıyor"
        "Okan Buruk’un sınavı başlıyor"
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme
        MİT'ten PKK'ya operasyon
        MİT'ten PKK'ya operasyon
        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
        Halat koptu havada asılı kaldı
        Halat koptu havada asılı kaldı
        Yeni transfer İstanbul'da!
        Yeni transfer İstanbul'da!
        Avrupa'da Filistin gösterileri
        Avrupa'da Filistin gösterileri
        43 kişi 1 saatte kurtarıldı!
        43 kişi 1 saatte kurtarıldı!
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        Bu gıdalar saç uzatıyor!
        Bu gıdalar saç uzatıyor!