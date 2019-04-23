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İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD'nin İran petrol ihracatını sıfıra indirme hayalinin gerçekleşmeyecek bir hayal olduğunu söyledi.
İran milletvekillerinin sorularını yanıtlamak üzere Meclis Genel Kuruluna gelen Zengene, ABD'nin muafiyetleri sona erdirmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Piyasadaki petrol arzı ve talebinin kırılgan bir durumda olduğunu, ABD ile bölgedeki müttefikleri tarafından yapılan açıklamaların, piyasanın tepkisinden duydukları endişeyi ortaya koyduğunu belirten Zengene, "Petrol sanayisi, ABD'nin ekonomi savaşında hedeflerin en başında yer almaktadır. Ancak İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirme hayali asla gerçekleşmeyecek bir rüyadır." dedi.
Petrol piyasasının öngörülerde bulunmaya uygun olmadığını ve ihtiyaç duyulduğu kadar petrolün üretileceğine dair güvence verilemeyeceğini dile getiren Zengene, bazı bölge ülkelerinin üretim kapasitelerini gerçek miktarın üstünde açıkladığına işaret ederek, "ABD ve onun bölgedeki müttefikleri, petrolü siyasi bir silah olarak kullanıyor ancak alınan bu kararın dumanı kendi gözlerini yakacak." diye konuştu.
"İRAN, ABD VE RUSYA'DAN SONRA DÜNYANIN 3'ÜNCÜ DOĞAL GAZ ÜRETİCİSİDİR"
Zengene doğal gaz üretimiyle ilgili de enerji santralleri ve petrokimya tesislerinin herhangi bir kısıtlama olmadan faaliyetlere devam ettiğini belirtti.
"İran, ABD ve Rusya'dan sonra dünyanın 3'üncü doğal gaz üreticisidir" diyen Zengene, şöyle devam etti:
"Türkiye ile yapılan doğal gaz anlaşması tüm yönleriyle uygulanıyor. Irak ile de 60 milyon metreküp doğal gaz ihracatı için iki anlaşma imzalandı. Ermenistan ve Azerbaycan ile yapılan anlaşmalar da uygulamaya konuldu ancak Pakistan, ABD ve bazı bölge ülkelerinin baskısı nedeniyle anlaşmayı hayata geçirmiyor."
Zengene, Umman ile de doğal gaz anlaşmasının gündemde olduğunu ifade ederek, boru hatlarını dünyada 2 şirketin döşediğini ve yaptırımlar nedeniyle de bunun şimdilik gerçekleşmesinin mümkün olmadığını aktardı.
Beyaz Saray, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıklamıştı.
Açıklamada, ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ortak şekilde küresel enerji piyasalarına tedarik konusunda güvence verdikleri belirtilerek, "İran petrolü piyasadan çekildikten sonra da küresel talebin karşılanacağını garanti etmek üzere bu vakitli adımı atma konusunda mutabık kaldık." denilmişti.
ABD yönetiminin bu kararıyla "ABD'nin İran'dan petrol alımına yaptırım getiren kararından 2 Mayıs'a kadar 180 günlüğüne muaf tutulan" Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ın muafiyetleri sona erecek.
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