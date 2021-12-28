İran petrol üretimini artırıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya İran petrol üretimini artırıyor
ABONE OL

İran, Güney Azadegan'daki günlük petrol üretimini 320 bin varile çıkarmayı planlıyor

İran'ın batısındaki Ahvaz eyaletinde bulunan Güney Azadegan petrol sahasının geliştirilmesiyle ilgili çalışmaların 2023 yılında tamamlanacağı ve buradaki petrol üretiminin günlük 320 bin varile yükseleceği bildirildi.

İran petrol üretimini artırıyor
İran petrol üretimini artırıyor
0:00 / 0:00
AA

İran Enerji Haber Ajansı SHANA'nın haberine göre, Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Muhsin Hocestemehr, İran ile Irak arasındaki paylaşımlı Güney Azadegan petrol sahasının geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Güney Azadegan petrol sahasının geliştirilmesiyle ilgili projelerin yerli bir şirket tarafından üstlenildiğini ve 5,6 milyar dolarlık yatırım yapıldığını aktaran Hocestemehr, Kuzey Azadegan sahasının geliştirilmesi için de yabancı şirketlerle temas halinde olduklarını söyledi.

"2023'TE ÇALIŞMALAR TAMAMLANACAK"

Hocestemehr, Güney Azadegan'ın geliştirilme çalışmalarının 2023'te tamamlanmasını planladıklarını belirterek, "Bu sahanın geliştirme planının tamamlanmasıyla günlük üretim 320 bin varile çıkarılacak." dedi.

Azadegan'daki petrol rezervleri 1999'da keşfedilmiş ve petrol sahasının geliştirilmesi için 2004'te İran Japonya'nın INPEX şirketi ile anlaşma imzalamıştı. INPEX, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları nedeniyle 2010'da bu ülkedeki yatırımlarını durdurunca Tahran yönetimi, Azadegan'daki projeleri 2010'da Çin Devlet Petrol Şirketi'ne (CNPC) devretmişti. CNPC üstlendiği projeleri tamamlamakta gecikince anlaşma 2014'te iptal edilmişti. Bununla birlikte Çin'in yatırımlarıyla Kuzey Azadegan petrol sahası geliştirilmiş ve günlük 75 bin varil petrol üretimi sağlanmıştı. Daha sonra Fransa'nın TOTAL şirketi projeleri devralmış ancak ABD'nin 2018'de İran'a yönelik devreye soktuğu yaptırımlar nedeniyle TOTAL de İran'daki yatırımlarını durdurmuştu.

İran Petrol Bakanlığı, Güney Azadegan petrol sahasının geliştirilmesi için 20 Temmuz'da yerli Petropars şirketi ile anlaşma imzalamıştı.

Azadegan petrol sahasındaki ham petrol rezervlerinin 33 milyar varil olduğu tahmin ediliyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'de silahlı çatışma: 5 ölü
DÜNYA ABD'de silahlı çatışma: 5 ölü
İsrail 55 ülkeye seyahat yasağını kaldırıyor
DÜNYA İsrail 55 ülkeye seyahat yasağını kaldırıyor
Kadın Bakanın kocası işini bakın neden bıraktı? Son dakika haberi
DÜNYA Almanya Dışişleri Bakanı'nın eşi işi bıraktı
Bad Bunny konserinden sonra 2 bini aşkın yeni vaka!
DÜNYA Bad Bunny konserinden sonra 2 bini aşkın yeni vaka!
Çin'de Wuhan'dan sonra yeni rekor: Askerler görevlendirildi
DÜNYA Çin'de Wuhan'dan sonra yeni rekor: Askerler ...
Pakistanlı kadınlar gaz akışının durdurulmasını protesto etti
DÜNYA Pakistanlı kadınlar gaz akışının durdurulmasını ...
Aşı karşıtı Bolsonaro, kızına da aşı yaptırmayacak
DÜNYA Aşı karşıtı Bolsonaro, kızına da aşı yaptırmayacak
NATO, yabancı uçakları önlemek için 2021'de 370 kez havalandı
DÜNYA NATO uçakları 2021'de 370 kez havalandı
Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Alman kentinin kaderini değiştirdi
DÜNYA Türeci ve Şahin, Alman kentinin kaderini değiştirdi
Son dakika: Rusya'da düşen uçağın enkazına ulaşıldı: 'Mucize' yaşam savaşı
DÜNYA 10 saatlik 'mucize' yaşam savaşı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.