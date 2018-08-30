Hakkari'nin İran sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca köyünün sakinleri, Cüneyit Orhan Toprak'ın bölgeye ziyaretiyle hayatlarında ilk defa vali görerek, büyük mutluluk yaşadı. Köy muhtarı Azizhan Çelikbaş, "50- 60 yıldır bu köyde yaşıyoruz. İlk defa köyümüze gelen vali gördük" dedi.



DHA'nın haberine göre, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, beraberindeki Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkmaz, Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Şemdinli'nin İran sınırındaki köyleri ziyaret etti. İlk olarak ilçeye bağlı Korgan, Soğuksu, Güvenli ve Erdemli köylerini ziyaret eden Vali Toprak ve beraberindeki protokol üyeleri, 21'inci dönem Hakkari milletvekili Hakkı Töre, kanaat önderleri ve köylüler tarafından coşkuyla karşılandı. Burada köy sakinleriyle sohbet edip, sorunlarını dinleyen Vali Toprak ve beraberindekiler, daha sonra İran sınırındaki Çatalca köyünü ziyaret etti. Vali Toprak'ı köylerinde görenler, büyük mutluluk yaşadı. Köylerinin ilk kez vali tarafından ziyaret edildiğini dile getirenler, Toprak'a sorunlarını anlattı.



'KÖYÜMÜZE HUZUR GELDİ'



Çatalca köyünün muhtarı Azizhan Çelikbaş, "50- 60 yıldır bu köyde yaşıyoruz. İlk defa köyümüze gelen bir vali gördük. Bizi şereflendirdiler. Sayın Vali'mizi aramızda görmek bizim için büyük bir gurur. Yapılan üs bölgelerle birlikte köyümüze huzur geldi. Bundan dolayı başta Sayın Vali'miz olmak üzere tümen komutanımız ve diğer komutanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren köy sakinlerinden Mehmet Fırat ise "Valimiz Hakkari halkı için büyük bir şans ve değer. Özellikle ilimizdeki terör belasını bertaraf etmeleri ve ilimizi yaşanabilir bir duruma kavuşturarak memleketimizi en iyi şekilde temsil etmeleri bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Hakkari'de ilk kez bir vali bu kadar halkın sevgisine mazhar olmuştur. Sayın Vali'mizi bölgemizde ağırlamaktan şeref ve gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

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