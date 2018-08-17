İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'nın haberine göre; İntizami, Tahran'da sabaha karşı hayata gözlerini yumdu.



Geçen yıl ISNA'ya verdiği mülakatta İntizami, bel ağrılarıyla mücadele ettiğini ve hareket etmekte zorlandığını söylemişti.



İntizami'nin cenazesi yarın yerel saatle 9.30'da Tahran'daki Vahdet Salonu'nda gerçekleştirilecek töreninin ardından toprağa verilecek.



İzzetullah İntizami kimdir?



İntizami, 1924'te Tahran'da doğdu. Sanat eğitimini Tahran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamlayan İntizami, 1951'de Almanya'ya gitti. Almanya'da da eğitimini ara vermeden sürdüren İntizami, 1958'de İran'a döndü.



"Bay Aktör" lakaplı İntizami, 94 yıllık yaşamına birçok film ve tiyatro oyunu sığdırdı.



İntizami Postacı, İnek, Hacı Washington, Nasreddin Şah, Gerçek Gün, Su Üzerindeki Ev, Kanlı İnek, Yeşil Ateş, Mavi İpek Yolu, 40 Yıllık gibi sinema filmlerinde rol aldı.

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