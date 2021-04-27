"ANNEMDEN ÖZÜR DİLERİM"

*Tek bir özür hakkım olsa, annemden dilerdim. Beni yetiştirmek çok zor iş... Yaptığım her yanlış için ondan özür dilerdim.

*Hayvanlarla ilişkim çok iyi. Benim de 3 yaşında bir köpeğim var. Benim oğlum hem yaramaz, hem şımarık...