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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe İrfan Can Eğribayat'tan Göztepe tepkisi! - Fenerbahçe Haberleri

        İrfan Can Eğribayat'tan Göztepe tepkisi!

        Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, Göztepe karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından eski takımı hakkında çarpıcı ifadelere imza attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 23:04 Güncelleme: 26.01.2025 - 23:04
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        İrfan Can Eğribayat'tan Göztepe tepkisi!
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        Fenerbahçe'nin Göztepe'den transfer ettiği kaleci İrfan Can Eğribayat, 3-2'lik galibiyet sonrasında açıklamalarda bulundu.

        "BENİM İÇİN GÖZTEPE YOK"

        Maç sonunda İrfan Can Eğribayat, kendisine sorulan "Eski takımın Göztepe'ye karşı oynadın ne hissediyorsun" sorusuna "Valla benim eski takımım değil orası. Benim için tamamen yoklar" dedi.

        Öte yandan İrfan Can Eğribayat, karşılaşma sonrası Göztepe tribünlerinin önüne giderek Fenerbahçe armasını öptü.

        NE DEMİŞTİ?

        İrfan Can geçtiğimiz günlerde ise; "Kendi performansım hakkında, ben elimden geleni yapıyorum. Kaleci için oynamamak zordur, geçen mart ayından beri oynamıyorum. Yazın da yaşadığım bir kayıp sebebiyle kampı kaçırdım. Fenerbahçe, Göztepe'de çok zor durumdayken bana elini uzattı. Taraftarlarımız bana çok destek oluyorlar, ben de onları çok seviyorum. Sahada her zaman savaşan bir İrfan görecekler. Pazar günü önemli bir maçımız var, o maçta da onların desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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