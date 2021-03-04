"AÇIKLAMAK İSTEMİYORUM"

Dört yıllık birlikteliğin ardından 46 yaşındaki aktörden 2019 yılında ayrılan Irına Shayk, özel hayatı hakkında neden konuşmadığını da anlattı.

"Eski ilişkim tamamen benimle alakalı bir durumdur ve özeldir" diyen Shayk, "Bunu açıklamak istemiyorum çünkü içimde yaşadığım şeyler. Bir çocuk yetiştirmekle çok meşgulüm. Eğer insanlar benimle ilgili yazmak isterlerse, yaparlar ama ben kendi hayatıma ve arkadaşlarıma odaklandım. Geri kalanı gürültü..." şeklinde konuştu.