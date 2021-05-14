DHA

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Akmescit Mahallesi´nde bulunan Kuşluğan Irmağı´nda meydana geldi. Aziz Yılmaz (24) ve arkadaşları, serinlemek için ırmağa girdi. Bir süre sonra Yılmaz, akıntıya kapılarak sürüklendi. Boğulma tehlikesi geçiren Yılmaz, arkadaşları tarafından sudan çıkartıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yılmaz, önce Gölköy Devlet Hastanesi´ne ardından da Ordu'da özel bir hastaneye kaldırdı. Yılmaz, bugün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.