İrmik helvası tarifi, irmik helvası nasıl yapılır? Geleneksel Türk mutfağının en önemli helva çeşitlerinden biri olan irmik helvası, birbirinden farklı çeşitleriyle ortaya çıkabiliyor. Sade, kakaolu, dondurmalı, fıstıklı… Türü ne olursa olsun helva denince akla ilk gelen irmik helvası, yediden yetmişe herkesin gözbebeği. Hemen hemen her mutfakta bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz irmik helvasını evde yapmak da çok kolay. Peki bu helva denince akla ilk gelen helvalardan biri olan irmik helvası nasıl yapılır? Sade irmik helvası tarifi nedir? Kakaolu irmik helvası tarifi nedir? İyi ve kıvamı tam tutturulmuş bir irmik helvasının püf noktası nedir? Bütün bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

Geleneksel Türk mutfağında da önemli bir yeri olan irmik helvası, özellikle Osmanlı sarayında bugünkü yaygın amacından farklı olarak yapılmakta ve dağıtılmaktaydı. Saray için güzel haberlerin müjdecilerinden biri olan bu tatlı bir şehzadenin veya sultanın doğumunu, bir padişahın tahta çıkışını bazen de kazanılmış bir zaferin göstergesiydi.

Son zamanlarda ise irmik helvası harika bir tatlı alternatifi olarak karşımıza çıkmakta. Hemen hemen her sokakta görebileceğimiz helvacılar, dondurmalı, kakaolu, fıstıklı irmik helvaları yapmakta. Peki bu herkesin mutfağında bulunabilen malzemelerle yapılması mümkün olan irmik helvalarından kakaolu ve sütlü irmik helvası nasıl yapılır? Kakaolu ve sütlü irmik helvalarının malzemeleri birbirinden farklıdır. İki tür helvanın da malzemelerini ve yapım aşamalarını sizler için yazdık.

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Sütlü İrmik Helvası Tarifi

Malzemeler:

3 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı çam fıstığı *

1,5 su bardağı irmik *

1,5 su bardağı süt *

1,5 su bardağı su *

1,5 su bardağı toz şeker *

*(ölçü olarak standart 200 ml su bardağı kullanılmıştır)

Sütlü İrmik Helvası Nasıl Yapılır?

Malzemelerimiz tamam, peki bu malzemeleri nasıl bir araya getireceğiz? Ne yapacağız da irmik helvasının en klasik hali olan sütlü irmik helvası yapacağız dediğinizi duyar gibiyim. İşte sırasıyla evde kolay ve lezzetli sütlü irmik helvası yapımı ve püf noktaları…

Sütlü İrmik Helvası Yapılışı:

En klasik irmik helvası olan sütlü irmik helvasını yapmak için öncelikle, tereyağını uygun bir tavada eritin. Erittiğiniz yağa çam fıstığını koyarak iyice kavurun.

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Fıstıklar da kavrulduktan sonra irmiği ekleyin. Burada püf nokta irmiği kavururken sürekli karıştırmanızdır. İyi kavrulmuş bir irmik iyi bir irmik helvası demektir. Kısık ateşte yaklaşık 20 dakika kadar, irmiğin rengi değişene kadar kavurun.

İrmik helvasının şerbeti için su, şeker ve sütü küçük bir tencereye alın. Şekerler iyice eriyene kadar karıştırın. Şeker eridikten sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın.

İrmik de iyice kavrulup rengi değiştikten sonra kaynattığınız sıcak şerbet karışımını irmiğin üzerine yavaş yavaş dökün.

Sıcak şerbetin de etkisiyle irmik fokurdamaya başlayacaktır. Sürekli karıştırarak şerbeti eklemeye devam edin.

Bütün bir şerbet eklendikten sonra helvanızı 10 dakika kadar kısık ateşte pişirin. Pişerken dinlenmesi için üzerine bir kapak kapatın.

Helvanız piştikten sonra şerbeti iyice çekmesi için bir süre daha dinlendirin.

Dinlenen helvanızı kaselere alın. İster kâsede isterseniz de ters çevirip tabakta servis edin. Süsleme için üzerine antep fıstığı, tarçın veya dondurma ilave edebilirsiniz.

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Afiyet olsun!

Kakaolu İrmik Helvası Tarifi

Malzemeler:

3 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı irmik *

2 su bardağı toz şeker *

1,5 su bardağı süt *

1,5 su bardağı su *

2 çorba kaşığı kakao

1 paket şekerli vanilin

Yarım su bardağı çam fıstığı *

*(ölçü olarak standart 200 ml su bardağı kullanılmıştır)

Kakaolu İrmik Helvası Nasıl Yapılır?

Malzemelerimiz tamam, peki bu malzemeleri nasıl bir araya getireceğiz? Ne yapacağız da kakaolu irmik helvası yapacağız dediğinizi duyar gibiyim. İşte sırasıyla evde kolay ve lezzetli kakaolu irmik helvası yapımı ve püf noktaları…

Kakaolu İrmik Helvası Yapılışı:

Kakaolu irmik helvasını yapmak için öncelikle tereyağını uygun bir tavada tavada eritin. Erittiğiniz yağa çam fıstığını koyarak iyice kavurun.

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Fıstıklar da kavrulduktan sonra irmiği ekleyin. Burada püf nokta irmiği kavururken sürekli karıştırmanızdır. İyi kavrulmuş bir irmik iyi bir irmik helvası demektir. Kısık ateşte yaklaşık 20 dakika kadar, irmiğin rengi değişene kadar kavurun.

İrmik helvasının şerbeti için su, şeker ve sütü küçük bir tencereye alın. Şekerler iyice eriyene kadar karıştırın. Şeker eridikten sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın.

İrmik de iyice kavrulup rengi değiştikten sonra kaynattığınız sıcak şerbet karışımını irmiğin üzerine yavaş yavaş dökün.

Sıcak şerbetin de etkisiyle irmik fokurdamaya başlayacaktır. Sürekli karıştırarak şerbeti eklemeye devam edin.

Kakao ve şekerli vanilini eleyerek helvanıza ekleyin.

Helva, suyunu çekene kadar karıştırarak pişirmeye devam edin.

Bütün bir şerbet eklendikten sonra helvanızı 10 dakika kadar kısık ateşte pişirin. Pişerken dinlenmesi için üzerine bir kapak kapatın.

Helvanız piştikten sonra şerbeti iyice çekmesi için bir süre daha dinlendirin.

Dinlenen helvanızı kaselere alın. İster kâsede isterseniz de ters çevirip tabakta servis edin. Süsleme için üzerine dondurma ilave edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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