İş adamını evinin önünde vuran şüpheli 2 ay sonra yakalandı

2 Mart sabahı Menderes ilçesinde meydana gelen olayda, turizm işiyle uğraşan Süleyman Sarıkaya (55),boyoz almak için fırından çıkıp eve döndüğü sırada tüfekli saldırıya uğradı. İddiaya göre, Sarıkaya evine dönerken aralarında husumet olan Mehmet O. kendisini takip edip, daha sonra av tüfeğiyle ayaklarına ateş etti.

İHA'nın haberine göre, Sarıkaya kanlar içinde yerde kalırken, olayı gören çevre sakinleri jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Yaralanan iş adamı olay yerine gelen ambulansla Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaklaşık 2 aydır firari olan şüpheli Mehmet O., bugün Menderes ilçesi Payamlı Mahallesi'nde saklandığı evde jandarma ekiplerince yakalandı. Özdere Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan zanlının işlemlerinin ardından yarın sabah adliyeye sevk edileceği öğrenildi.