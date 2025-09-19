Habertürk
        İş Bankası'ndan tenise destek - Tenis Haberleri

        İş Bankası’ndan tenise destek

        İş Bankası, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 1–5 Ekim 2025 tarihlerinde Gaziantep Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde düzenlenecek "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası"na sponsor oldu.

        Giriş: 19.09.2025 - 17:19 Güncelleme: 19.09.2025 - 17:19
        İş Bankası'ndan tenise destek
        İş Bankası, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile yaptığı iş birliğiyle tenisin yaygınlaşması, gençlere fırsat eşitliği sağlanması, kadınların spora katılımının teşvik edilmesi, ekonomik ve sosyal etki yaratılması hedefleriyle gerçekleştirilen “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası”nın sponsorluğunu üstlendi.

        İş birliğine ilişkin imza töreninde konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Tenis Federasyonu’nun bu güzel projesine destek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu sponsorluğu, Federasyonun hayallerini uzun vadeli olarak desteklemenin ilk adımı olarak gördüklerini belirtti.

        Tenis Federasyonu ile kısa süre önce bir yatırım fonu aracılığıyla ilk iş birliğini başlattıklarını söyleyen Aran, “Bu iş birliğini de bundan sonra muhtemelen yılın sonuna doğru duyuracağımız daha büyük bir anlaşmanın geçişi olarak yorumlamanızı özellikle istirham ediyorum” dedi.

        “Türkiye’nin 81 ilinden açık tenis şampiyonu olacak çocuklarımızı bulmak, tenisi kolay ulaşılabilir bir spor haline getirmek, başarı hikayeleri yaratarak umut olmak arzusundayız”

        20 yıldır satrancın ülkede gelişimine destek verdiklerini anımsatan Aran, bu sponsorluğun ilk yıllarında Türkiye’ye davet ettikleri Garry Kasparov’un bir gazetecinin “Türkiye’den de bir Kasparov çıkar mı?” sorusuna verdiği yanıtta, “Niye olmasın? 65 milyon nüfusa sahip bir ülkesiniz. Önemli olan ona nasıl ulaşacağınızı, onu nasıl bulacağınızı projelendirmeniz” dediğini anlattı. Aran, “Bu soru ve yanıt satrançta 20 yıllık yol haritamızı şekillendirdi. 40 binin üzerinde okulda satranç sınıfı açtık. Her yaştan çocuk ve gençlerimizin şampiyonalara katılımını, milli takım kampların desteklenmesini, dünya şampiyonlarıyla karşılaşmasını sağladık. Ne mutlu ki 2006 yılında neredeyse sıfırdan başladığımız bu yolculukta artık bizim Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu olan 12-13 yaşında büyükustalarımız, dünya şampiyonlarını yenen gençlerimiz var” dedi.

        Bu 20 yıllık yolculukta neler yaptıklarını bildiklerini, Tenis Federasyonu Başkanı kendileriyle hayallerini paylaştığında aynı başarının teniste de tekrarlanabileceğini, bugün hepimiz için gurur kaynağı olan tenis sporcularının sayısının çok kısa bir gelecekte artırılabileceğini düşündüklerini söyleyen Hakan Aran, sözlerini şöyle sürdürdü:

        “Türkiye’nin 81 ilinden, bine yakın ilçesinden ve hatta 18 binin üzerindeki köyünden açık tenis şampiyonu olacak çocuklarımızı bulmak, tenisi sevdirmek, öğretmek, kolay ulaşılabilir bir spor haline getirmek, başarı hikayeleri yaratarak umut olmak arzusundayız. Genelde karşımızda bu hayali kuran federasyonlar, yönetimler gördüğümüz zaman bu adımı atıyoruz. Ne mutlu ki tenis de şu anda böyle idealist bir federasyon başkanına sahip. Umarım bizim de desteğimizle bu yolculuk yıllar süren güzel bir başarı hikayesi olur.”

        “TTF ve İş Bankası iş birliği, tenisi ülkenin dört bir yanına taşıyor”

        Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “1-5 Ekim 2025 tarihlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası’nı İş Bankası iş birliğiyle gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu organizasyon, yalnızca bölgedeki gençlerimize fırsat eşitliği sunmakla kalmayacak; kız çocuklarının ve kadınların spora katılımını teşvik ederek sosyal ve ekonomik bir etki yaratmayı da hedefleyecek.”

        Bu şampiyonanın aynı zamanda, 2026 yılı itibarıyla hayata geçirecekleri yeniden yapılandırılmış Türkiye Tenis Ligi’nin de ilk adımı olduğunu söyleyen Müderrisgil, “Tüm yaş kategorilerini ve ülkemizin her bölgesini kapsayacak, rekabetçi ve marka değeri yüksek bir lig kurmak en önemli hedeflerimiz arasında. İş Bankası’nın gençlere, kadınlara ve toplumsal gelişime odaklı vizyonunun, Türk tenisinin geleceğe dair hedefleriyle örtüşmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu değerli iş birliği sayesinde, tenisi ülkemizin dört bir yanına yayarak çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatına tenis sporunu daha güçlü şekilde katmayı amaçlıyoruz” dedi.

        Toplam 230 sporcu korta çıkacak

        Gaziantep Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi’nde gerçekleşecek “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası”nda 38 erkek, 26 kadın takımından toplam 230 sporcu korta çıkacak. 13–30 yaş grubundaki sporcuların yer aldığı organizasyona Ardahan, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerinden 42 kulüp katılacak.

        Spor fonuyla başlayan iş birliği büyüyor

        İş Bankası Grubu’nun tenis alanındaki iş birlikleri bu şampiyona ile sınırlı değil. Temmuz ayında Grubun iştiraklerinden İş Portföy ile Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğinde “TTF Tenise Destek Değişken Fon” kuruldu. Spor odaklı etki yatırımı niteliğindeki bu ilk yatırım fonu, yatırımcıların birikimlerini değerlendirirken aynı zamanda genç ve gelecek vaat eden sporculara finansal destek sağlıyor.

