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İş başvurusunda fotomontajla TIME dergisine kendisini kapak yapan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi istifa etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılarından Mina Chang, iş başvurusunda kullandığı özgeçmişinin "hayali diplomalar ve yalan bilgilerle şişirildiği" iddiaları üzerine dün istifa etti. Mina Chang'ın yine işbaşvurusunda kendisini fotomontajla TIME dergisine kapak yaptığı ortaya çıkmıştı.

İş başvurusunda fotomontajla TIME dergisine kendisini kapak yapan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi istifa etti
BBC TÜRKÇE

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılarından Mina Chang, iş başvurusunda kullandığı özgeçmişinin "hayali diplomalar ve yalan bilgilerle şişirildiği"iddiaları üzerine dün istifa etti. Mina Chang'ın yine işbaşvurusunda kendisini fotomontajla TIME dergisine kapak yaptığı ortaya çıkmıştı.

Mina Chang, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdiği mektupta, iddialar karşısında bakanlığın kendisine sahip çıkmadığını öne söyledi. Chang, "İstifam teslimiyet değil, protesto olarak görülmeli. Çünkü ülkeme karşı sevgimden, hizmet aşkımdan ve gerçeğe sadakatten vazgeçmeyeceğim" dedi.

Chang, 2017'de yayımlanan bir röportajda "Linking The World" adlı yardım örgütünün başkanı olarak "TIME dergisine nasıl kapak olduğuyla" ilgili bir soruya, "Felaket bölgelerinde İnsansız Hava Araçları araçları kullanmaya başlamıştık. Sanırım bu çalışmalarımız dikkat çekti" yantını vermişti.

TIME dergisinin böyle bir kapağı bulunmuyor.

Mezun olduğu okullarda seminere katılmış

NBC'nin haberine göre, Nisan ayında ABD Dışişleri Bakanlığı Çatışma ve İstikrar Operasyonları Dairesi Müsteşar Yardımcılığına atanan 35 yaşındaki Chang, özgeçmişinde Harvard Business School'dan mezun olduğunu söylüyor.

Ancak okuldan yapılan açıklamada, Chang'ın 2016'da sadece 7 haftalık bir programa katıldığı belirtildi.

Chang'ın yine mezun olduğunu söylediği Army War College'da da sadece 4 günlük bir ulusal güvenlik seminerine katıldığı ifade ediliyor.

Mina Chang, CV'sinde yine eğitimiyle ilgili bölümde Southern Methodist Üniversitesi'nde bir liderlik programından mezun olduğunu söylüyor. Fakat okul yönetimi Business Insider sitesine böyle bir kişinin kaydı olmadığını açıkladı.

NBC'ye göre Chang 2012'deki bir CV'sinde Hawaii Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Bölümü'nden mezun olduğunu öne sürüyor. Okulun açıklamasında kayıtlarda Mina Chang adına ya da onun yaşlarındaki bir kişiye rastlanmadığı belirtiliyor.

'UNESCO elçisi'

Mina Chang'ın ABD'de Kongre'ye ifade verdiği, hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti kongrelerinde görev aldığı, Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı'nın (UNESCO) "elçisi" seçildiği, Afganistan'da yardım faaliyetlerine liderlik ettiği bilgilerinin de gerçekleri yansıtmadığı öne sürülüyor.

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