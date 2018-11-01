İş, Ekonomi, Siyaset, Cemiyet ve Medya Dünyasının Seçkin İsimleri Ödüllendirildi

11 yıldır ekonominin nabzını tutan, iş dünyasını, cemiyet hayatını yakından takip eden ve objektif bir şekilde okurlarıyla paylaşan Ekonomize Dergisi, Türkiye’nin önde gelen isimlerini 10. Ekonomi, Siyaset ve İş Dünyası Zirvesi Ödül Töreni’nde Qubbe Gayrettepe’de buluşturdu.

İş insanı Demet Sabancı Çetindoğan’ın ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’nin açılış konuşmalarını yaptığı ‘10. Ekonomi, Siyaset ve İş Dünyası Zirvesi Ödül Töreni’ iş, ekonomi, siyaset, cemiyet ve medya dünyasının seçkin isimlerini bir araya getirdi.

Medya Ödülleri kategorisinde Ciner Medya Grubu’ndan ödül alan isimler şöyle;

Ekonomi Medyası Başarı Ödülü – Açıl SEZEN

Yılın Başarılı Kadın Haber Spikeri – Buse BİÇER

Yılın Başarılı Erkek Ekonomi Programı Sunucusu Ödülü – Barış ESEN

Yılın Başarılı Magazin Haberi Ödülü – Ömür SABUNCUOĞLU – Show TV

‘Onların Öyküsü’ Kitabından Dolayı Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü – Ömür SABUNCUOĞLU

Yılın Başarılı Cemiyet Programı Ödülü – HT Kulüp

Bilgine;

BU ÖDÜL HEDEFLERİNDEN VAZGEÇMEYEN HERKESİN…

Ekonomize Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Dr. Kadir Gürbüz, “Ödüllerde seçici davranarak sloganda yer aldığı gibi ‘Bu ödül hedeflerinden vazgeçmeyen herkesin…” diyoruz. Ekonomize dergisi olarak 11 yıldan beri yayın hayatını sürdürüyoruz. 10 yıldan beri düzenlediğimiz ödül törenlerinde ise Türkiye’nin ekonomisine, sosyal hayatına faydalı işler yapan, başarılı iş ve siyaset dünyası yanında medyanın başarılı temsilcilerine ödüller veriyoruz. Bu yıl ödüller titizlikle seçildi ve başarılı olanlar belirlendi” dedi.

“En Büyük Sermaye Girişimcilik ve Cesarettir”

Törenin açılışında konuşan iş insanı, Demsa Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Macaristan Adana Fahri Konsolosu ve TİKAD ( Türkiye İş Kadınları Derneği ) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan Demet Sabancı Çetindoğan, iş dünyasında EQ’nun IQ’yu geçtiği bir çağda olduğumuza dikkat çekerek, yapay zeka geliştikçe insanın değerinin artacağını söyledi. Demet Sabancı Çetindoğan “Bir iş insanı olarak biliyorum ki eldeki en büyük sermaye girişimcilik, cesaret, sezgi ve inançtır. Başarmak için finansmandan daha önemlidir” dedi.

Bu coğrafyada istikrarı korumak ve büyümeyi sürdürmenin kolay olmadığına da işaret eden Demet Sabancı Çetindoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ateşin ve dumanın ortasında bir vaha gibi olan ülkemiz dimdik duruşuyla insanına umut olmaya devam ediyor. Dostuna fırsatlar sunuyor ve düşmanını korkutuyor. Elde edilen siyasi ve insanı kazanımları ekonomik başarılarla taçlandırma çabamız ise hala sürüyor. Huzuru ve refahı sonuna kadar hak eden bir toplum olarak üretmeye ve büyütmeye devam edeceğiz… “

İSMAIL GÜLLE: DÖVİZ SORUNUN TEK ÇÖZÜMÜ İHRACAT YAPMAKTIR

TİM Başkanı İsmail Gülle, Ekonomize dergisinin ödül töreni olan sloganın kendileri için çizdikleri yolu gösterdiğini belirterek şöyle konuştu: “Hedeflerinden vazgeçmeyenlerin mücadelesini veriyoruz. Toplam 71 bin ihracatçı ile Türkiye ekonomisine katma değer kazandırmak istiyoruz. Son dönemde yaşadığımız döviz sorunun tek çözümü ihracat yapmaktır. İhracatta sorun, yaşadığımız bölgeden ve Ortadoğu’dan kaynaklanıyor. Yeni açılan İstanbul Havalimanı, Türkiye’nin lojistik imkanlarını ve ihracat kapasitesini artıracaktır. Havalimanı bizlere ticarette büyük fırsatlar yaratacaktır. İhracatın bu yıl 170 milyar doları aşacağını düşünüyoruz. Hedefimizde olan ihracat 200 milyar doları geçtiğinde ise Türkiye’de büyük değişim olacaktır. Türkiye zenginleştikçe bu olgu tüm tabana yayılacak ve ülkede yaşayanlar rahatlayacaktır.”

Japon Büyükelçi’ye Gerçek Türk Dostu Ödülü

2019 yılını Türkiye yılı ilan eden Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima da katıldı. Akio Miyajima Gerçek Türk Dostu ödülünü de Demet Sabancı Çetindoğan’dan ile Ekonomize Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Dr. Kadir Gürbüz’ün elinden aldı.

Ödülü takdim eden Demet Sabancı Çetindoğan “Haritalar dünyanın öbür ucunda gösterse bile Japonya Türk insanının kalbine en yakın ülkelerden biridir. Türk insanı Japonların geleneklerine bağlılığını, atalarına olan saygılarını, işlerine karşı olan ahlaklarını takdir etmektedir. Öyle ki bir Japon Türkiye’de en yüksek saygıyı görecektir. Bir Türk için de Japonya’nın başarıları gurur vesilesidir. Bu iki ülke insanının kültürel yakınlığının bir ispatıdır. Bu kültürel yakınlığın varlığını bir zenginlik olarak görüyor ve bu duygularımızın karşılıklı olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. “ diye konuştu.

Gerçek Türk Dostu ödülünü kucaklayan Miyajima’nın mutluluğu gözlerinden okundu. Türkiye ve Türk Halkına övgü dolu sözler söyleyen Büyükelçi tüm davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

Türkiye’de bir yıldır bulunduğunu anlatan Japon Büyükelçi Miyajima, Türklerin nezaketi; ülkenizin olağanüstü kültürü, tarihi ve doğası ve ayrıca lezzetli Türk yemekleri sayesinde burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu anlattı.

“Türkiye ve Japonya, İki Devlet Tek Yürek”

Büyükelçi Miyajima “Bugün aramızda bulunan Sayın Demet Sabancı Çetindoğan Hanımefendi ile birlikte geçen ay katıldığımız “Mozaik Yolu” turunda, Antakya ve Gaziantep’i ziyaret ettik. Muhteşem mozaikler görmenin yanı sıra, lezzetliKağıt kebabı, Antep Kebabı ve baklavanın tadına baktık. Bu bir senede beş kilo aldım. Önümüzdeki sene “Japonya’da Türkiye Yılı” olarak kutlanacaktır. Bundan sonra da Türkiye’nin cazibesini Japonlara ve dünyadaki dostlarımıza tanıtmak ve daha fazla kişinin Türkiye’yi ziyaret etmesini sağlamak için çaba sarf edeceğim.Japonya ve Türkiye coğrafi olarak uzak olsalar da, “İki devlet, Tek Yürek”tir.” Diye konuştu.

İşte Ödül Alan İsimler

Markaların, firmaların kendilerini, ürünlerini tanıttıkları, önemli iş bağlantılarının ve networklerin kurulduğu ulusal bir platforma dönüşen 10. Ekonomi, Siyaset ve İş Dünyası Zirvesi kapsamında ödül alan isimlerden bazıları şöyle ;

İŞ DÜNYASI ÖDÜLLERİ

Sivil Toplum Kuruluşu Başarı Ödülü – Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu Derneği ( Turkey One) – Demet SABANCI ÇETİNDOĞAN - Yönetim Kurulu Başkanı

True Friend Of Turkish – Türkiye’nin Gerçek Dostu – Akio MIYAJIMA – Japon Büyükelçi

Cari Açığın Kapatılmasına Yönelik Yaptığı Çalışmalardan Dolayı Başarı Ödülü – Türkiye İhracatçılar Meclisi ( TİM ) – İsmail GÜLLE - Meclis Başkanı

Yılın Başarılı Rol Model Kadın Yönetici Ödülü – Aysun ÇELİKLER

Gıda Perakende Sektörünün Gelişimine Sağladığı Katkıdan Dolayı STK Başarı Ödülü – İstanbul Perder – Ramazan ULU - Yönetim Kurulu Başkanı

Kültürel Lezzetleri Koruma Ödülü – Fersan -

Sürdürebilir Çevre Ödülü – Şen Piliç

Başarılı Tarımsal Uygulamalar Ödülü – Vitamin Park

Yılın Çıkış Yapan Hastahanesi Ödülü – Mehmet TOPRAK HASTAHANESİ

Yılın Başarılı Erkek Moda Tasarımcısı Ödülü – Şinasi GÜNAYDIN

Yılın Başarılı Davet ve Etkinlik Mekanı Ödülü – Life Park

MEDYA ÖDÜLLERİ

Yılın Başarılı Haber Ajansı Ödülü – İhlas Haber Ajansı

Yılın Başarılı Ekonomi Habercisi Ödülü – Zafer OKAY

Ekonomi Medyası Başarı Ödülü – Açıl SEZEN

Yılın Başarılı Kadın Haber Spikeri – Buse BİÇER

Yılın Başarılı Erkek Ekonomi Programı Sunucusu Ödülü – Barış ESEN

Yılın Başarılı Ekonomi Yorumcusu Ödülü – Murat SAĞMAN

Yılın Başarılı Kadın Ekonomi Spikeri – Mine UZUN – CNN Türk

Yılın Başarılı Ticaret Gazetesi Ödülü – İstanbul Ticaret Gazetesi

Yılın Başarılı Ana Haber Programı Ödülü – Kanal D Haber

Yılın Başarılı Kadın Ana Haber Spikeri Ödülü – Hülya YÜREKLİ SELONİ

Yılın Başarılı Erkek Haber Spikeri Ödülü – Ersoy DEDE

Yılın Başarılı Haber Programcısı Ödülü - Elif SAYGILIER

Yılın Başarılı Kadın Muhabiri Ödülü – Fulya ÖZTÜRK – CNN Türk

Yılın Başarılı Erkek Muhabiri Ödülü – Adem HANÇER – 24TV

Yılın Başarılı Müzik Kanalı – NR1 Türk TV

Yılın Başarılı Erkek Radyocusu Ödülü – Afrikalı Ali – Kral FM

Yılın Başarılı Magazin Haberi Ödülü – Ömür SABUNCUOĞLU – Show TV

‘Onların Öyküsü’ Kitabından Dolayı Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü – Ömür SABUNCUOĞLU

Yılın Başarılı Cemiyet Programı Ödülü – HT Clup

Yılın Başarılı Magazin Eki Ödülü – Hürriyet Kelebek

Yılın Başarılı Magazin Programı Ödülü – Magazin D

Yılın Başarılı Siyaset Röportörü Ödülü – Pınar ARDOR – Akşam Gazetesi

Yılın Başarılı Cemiyet Dergisi Ödülü – Klass Magazin

Yılın Başarılı Sabah Magazin ve Aktüalite Programı – Beyaz TV Söylemezsem Olmaz

Yılın Başarılı Habercisi Ödülü – Bülent ÇÖLTEKİN

Yılın Başarılı Magazin Sitesi Ödülü – Uçankuş Magazin

Yılın Başarılı Turizm Haber İnternet Sitesi Ödülü – Türkiyeturizm.com

Yılın Başarılı Sunucusu – Gökay KALAYCIOĞLU

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