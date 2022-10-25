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Haberler Gündem 3. Sayfa İş insanı kardeşlere kanlı pusu: 1 ölü, 1 yaralı
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İstanbul'da iş insanı kardeşlere çorbacı çıkışı silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da, gece saatlerinde iş insanı kardeşlere silahlı saldırı düzenlendi. Çorbacı çıkışındaki kanlı pusuda yaralanan 2 kardeşten durumu ağır olan Mahmut Bayram hayatını kaybetti

İş insanı kardeşlere kanlı pusu: 1 ölü, 1 yaralı
İHA

İstanbul'da, gece saatlerinde çorbacı çıkışı silahlı saldırıya uğrayan iş insanı 2 kardeşten 1'i hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde Büyükçekmece Mimarsinan mevkisi E-5 Karayolu üzerindeki bir restoranın önünde gerçekleşti. İddiaya göre, Mahmut Bayram (40) ve Erol Bayram (46) isimli iş insanı olan kardeşler, yemek yedikleri restorandan çıktıkları sırada kendilerini bekleyen kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

VATANDAŞLAR SEDYE İLE HASTENEYE TAŞIDI

Bir süre karşılıklı açılan ateş sonucu Mahmut Bayram ve Erol Bayram yaralandı. Kardeşlerden Mahmut Bayram'ın durumunun ağır olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, olayın 100 metre ilerisindeki hastaneden sedye alarak Bayram'ı acil bölümüne kadar taşıdı.

Saldırıda yaralanan Erol Bayram.
Saldırıda yaralanan Erol Bayram.

KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Mahmut Bayram, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Erol Bayram'ın ise tedavisi devam ediyor. Olayın ardından kaçan şüpheli kişilerin yakalanması polis ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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