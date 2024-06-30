İş insanı Kocadon çocuk istismarından tutuklandı
Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre iş insanı Ömer Deniz Kocadon, kızının 13 yaşındaki arkadaşını istismar etmekle suçlanıyor.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bodrumlu İş insanı Ömer Deniz Kocadon, 13 yaşındaki bir çocuğun ifadesi üzerine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle utuklandı.
Mahkeme kayıtlarına göre olay 29 Haziran günü yaşandı. Şikayet üzerine Ömer Deniz Kocadon hakkında önce Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ardından Ömer Deniz Kocadon'un savcılıkta ifadesi alındı. Kocadon ifadesinin ardından da, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Şüpheli Ömer Deniz Kocadon hakimlikte verdiği ifadede, 13 yaşındaki mağdurun kızının arkadaşı olduğunu belirtti. 29 Haziran günü Bodrum'da bir mekanda alkol aldıktan sonra kızı ve arkadaşıyla eve gittiklerini söyledi.
KOCADON SUÇLAMALARI REDDETTİ
Kocadon hakime verdiği ifadesinde "Kızımın arkadaşı o gece bizde kaldı. Sabah uyandığımda evde yoktu. Daha sonrasında kendisine cinsel istismarda bulunduğumu söyleyip hakkımda şikayetçi olmuş. İddia edildiği gibi mağdurla ilişki kurmadım" dedi.
Ömer Deniz Kocadon'un avukatlarından Veli Demircan ise, müvekkilinin cinsel istismar suçunu işlediğine dair somut delil bulunmadığını söyleyerek tutuksuz yargılanmasını talep etti.
YATAĞINDAN SAÇ TELİ ÖRNEĞİ ALINDI
Polis olaydan sonra Kocadon'un evinde inceleme yaptı. İddiaya göre DNA inlemesi için evinden örnek alındı ömer Deniz Kocadon, evde yapılan incelemede yatağında bulunan saç telinin ise kızına ait olabileceğini savundu.
MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Şüpheli Ömer Deniz Kocadon ve küçük çocuk arasındaki WhatsApp yazışmaları da dosyada yer aldı. 2. Sulh Ceza Hakimliği, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması nedeniyle şüpheli Ömer Deniz Kocadon hakkında tutuklama kararı verdi. Kocadon, cezaevine gönderildi.