İş makinesinin lastiklerine kaçak sigara gizleyen şüpheli tutuklandı - ŞANLIURFA

Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda bir kepçeyle kaçak malzeme taşındığı belirlendi.Ekiplerce dedektör köpekle iş makinesinde yapılan aramada arka tekerlerinin içerisinde ve şüphelinin evinde 11 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan H.D. işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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