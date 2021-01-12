İş ortağını öldüren sanığın cezası belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfaİş ortağını öldüren sanığın cezası belli oldu
ABONE OL

İş ortağını öldüren sanığa, haksız tahrik ve iyi hal indirimli ceza

Antalya'da iş ortağı Halil Kuş'u boynu ile göğsünden bıçaklayarak öldüren Mustafa Adıgüzel'in cezası belli oldu. 'Motosiklet hırsızlığı' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçlarından daha önce de poliste kaydı olan Mustafa Adıgüzel, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İş ortağını öldüren sanığın cezası belli oldu
DHA

Antalya'da iş ortağı Halil Kuş'u (59) bıçaklayarak öldüren Mustafa Adıgüzel (41),15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 4 Eylül günü akşam saatlerinde, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 6495 Sokak'ta meydana geldi. Serik ilçesinde birlikte kahvehane işleten Halil Kuş ve Mustafa Adıgüzel, kredi borçlarının bitmesi üzerine kutlama yapmak istedi. Birlikte alkol alan Halil Kuş ve Mustafa Adıgüzel arasında küfürle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Mustafa Adıgüzel, Halil Kuş'u boynu ile göğsünden 2 kez bıçakladı. Kuş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Karnından yaralı Mustafa Adıgüzel ise, Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Olay sırasında Adıgüzel ve Kuş'un yanında olan F.B., ifadesinin alınması için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, Mustafa Adıgüzel'in kaçarken çalılık alana attığı bıçağı buldu. 'Motosiklet hırsızlığı' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçlarından poliste kaydı olan Mustafa Adıgüzel, tedavisinin ardından adliyeye çıkarılarak tutuklandı.

DURUŞMAYA SEGBİ İLE KATILDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mustafa Adıgüzel, son kez hakim karşısına çıktı. Mustafa Adıgüzel duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılırken, öldürülen Halil Kuş'un yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Şikayetçi avukatı sanığın cinayeti kameraların görüş açısını hesap ederek işlediğini, olayda tasarlama olduğunu belirterek, ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle yargılanması gerektiğini söyledi. Duruşma savcısı ise mütalaasında, sanığın 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

'ÖLDÜRME KASTI İLE HAREKET ETMEDİM'

Sanık avukatı mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin maktulü evden uzaklaştırmak için çaba sarf ettiğini, hatta ilk bıçak darbesinin de maktulden geldiğini ifade ederek olayın meşru müdafaa olduğunu öne sürdü. Sanık Mustafa Adıgüzel ise avukatının sözlerine katılarak, maktulün bıçaklı saldırısına uğradığını, kendisinin de öldürme kastı ile hareket etmediğini savundu. Sanık ayrıca olay yerinden kaçmadığını sözlerine ekledi. Adıgüzel son sözünde, böyle olmasını istemediğini ve pişman olduğunu söyledi.

HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, olayın 'tasarlama' ve 'kasten öldürme' olmadığını belirterek, sanığı 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Haksız tahrik hükümlerini uygulayan mahkeme heyeti, cezayı 18 yıla indirdi. Sanığı iyi hal indiriminden de yararlandıran heyet, cezayı 15 yıla indirdi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: Düden suyunda korkutan gelişme! - Haberler
GÜNDEMDüden suyunda korkutan gelişme!
Son dakika haberi: İçişleri: Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
GÜNDEMİçişleri: Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
KADININ FENDİ TACİZCİYİ YENDİ! Son dakika: Mahkemden flaş karar
GÜNDEMKadının fendi tacizciyi yendi! Sözlü tacize hapis!
Muhtarlık çalışma saatleri: 2021 Muhtarlık saat kaçta açılır, kapanır? Muhtarlık çalışma saatleri corona
GÜNDEMMuhtarlık çalışma saatleri 2021
Son dakika: Çatalca'daki vahşette kan donduran ifade! - Haberler
GÜNDEMÇatalca'daki kadın cinayetinde kan donduran ifade!
Dayı, hala, 3 kardeş! Son dakik: Korona bir aileyi yıktı
GÜNDEMKahreden olay! Bir aileden 5 can gitti!
5 yıl sonra! Son dakika: Sultanahmet ve Suruç patlamlarının faili yakalandı
GÜNDEMSultanahmet ve Suruç saldırılarının faillerinden ...
AK Partili Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: Kendini yok hükmüne sokmuştur
GÜNDEMKılıçdaroğlu'na: Kendini yok hükmüne sokmuştur
Son dakika haberi: Gaziantep'te Kobani olayları davasında karar çıktı! - Haberler
GÜNDEMGaziantep'te Kobani olayları davasında karar çıktı!
Sevgiliye şiddet! Son dakika: RUBATO solisti hakim karşısında
GÜNDEMRUBATO solisti Özer Arkun hakim karşısında!