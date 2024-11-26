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        Haberler Kültür-Sanat İş Sanat dinletileri Cahit Külebi ile başlıyor

        İş Sanat dinletileri Cahit Külebi ile başlıyor

        İş Sanat tarafından ücretsiz olarak düzenlenen şiir dinletilerinin yeni sezonu Cahit Külebi ile başlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 15:22 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:22
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        İş Sanat dinletileri Cahit Külebi ile başlıyor
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        İş Sanat, bu sezon yepyeni dinletileri seyircisiyle buluşturacak.

        Beş yeni prodüksiyonun yer aldığı yeni sezonun ilk dinletisi, Cahit Külebi’nin şiirlerinin seslendirileceği “Küçük Haberci Bulut” olacak.

        Metin Belgin
        Metin Belgin

        Doğayı ve kırsaldaki yaşamı çok iyi tanıyan, Anadolu insanının yaşam mücadelesini ve duygularını eserlerine başarıyla yansıtan Külebi’nin yalın bir anlatımla kaleme aldığı, içten ve sevgi dolu şiirleri, 16 Aralık Pazartesi 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenecek dinletide sanatseverler ile buluşacak.

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        Bülent Emin Yarar
        Bülent Emin Yarar

        Metnini Atilla Birkiye’nin hazırladığı, müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın’ın üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyguladığı bu dinletide şiirleri Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek. Şiirlere her zamanki gibi sahnede müzik eşlik edecek.

        Hakan Gerçek
        Hakan Gerçek

        İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenen şiir dinletilerine katılım için Biletix’ten rezervasyon yapılabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Küçük Haberci Bulut
        #Cahit Külebi
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