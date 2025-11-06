Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik İş Sanat konser sezonunu Pablo Ferrández'le açtı

        İş Sanat konser sezonunu Pablo Ferrández'le açtı

        İş Sanat 26. sezonunu önceki akşam çellist Pablo Ferrández'in başarılı şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası'yla buluştuğu özel bir konserle açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 12:02 Güncelleme: 06.11.2025 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş Sanat konser sezonunu Pablo Ferrández'le açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İş Sanat’ın 26. sezon açılışı, müzik dünyasının büyük merakla takip edilen yıldızlarından çellist Pablo Ferrández’in başarılı şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’yla buluştuğu özel bir konserle 4 Kasım Salı akşamı gerçekleşti.

        Eleştirmenlerce “yeni çello dehası” olarak nitelenen Ferrández ile Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın aynı sahneyi paylaştığı konser, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

        Empresyonist akımın öncülerinden biri olarak kabul edilen Maurice Ravel’in 150. doğum yılı kutlamalarından ilhamla hazırlanan konser programında Fransız bestecilerin eserleri yer aldı. George Bizet’nin Carmen operası interlüdleri ile başlayan konserde, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Camille Saint-Saëns’ın 1 Numaralı Viyolonsel Konçertosu’nda Pablo Ferrandez’e eşlik etti. Konserin ikinci yarısında Ravel’in Daphnis ve Chloé Süiti ile Valsi’ni seslendiren orkestra seyirci tarafından dakikalarca alkışlandı.

        MÜZİĞİN HER RENGİ İŞ SANAT’TA

        İş Sanat’ın konser programı 21 Kasım Cuma caz müziğin yaşayan efsanesi Stanley Clarke ile devam edecek. 28 Kasım’da ise halk müziğinin duayen ismi Canan BaşkayaRadyo Günleri” başlıklı konserinde seyircileri ile İş Kuleleri Salonu’nda buluşacak.

        İş Sanat’ın yeni sezon etkinlik biletlerini Biletix ve İş Sanat Ana Gişe’de satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İş Sanat
        #Tekfen Filarmoni Orkestrası
        #Pablo Ferrández
        #Aziz Shokhakimov
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        81 ilde sahte içki operasyonu
        81 ilde sahte içki operasyonu