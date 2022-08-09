İş Sanat'ta müzik ve arkeoloji bir arada



İş Sanat’ın Bodrum Zai’de gerçekleştirdiği “İş Sanat Çarşamba Sahnesi”, gazeteci Emrah Kolukısa’nın moderatörlüğünde “Arkeoloji Sohbetleri” ile devam ediyor. 10 Ağustos saat 21.00’de başlayacak etkinlikte Kolukısa, Teos Antik Kenti kazı başkanı, arkeolog Prof. Dr. Musa Kadıoğlu’nu ağırlayacak. Kadıoğlu, 2010 yılından bu yana başkanlığını üstlendiği Ionia Bölgesi’nin 12 kentinden biri olan antik liman kenti Teos Antik Kenti kazılarını, Antik dönem ve Roma dönemi kalıntılarını, Dionysos Tapınağı, Agora, Tiyatro ve Antik Liman yapılarını ele alarak ülkemizin arkeolojik mirasına katkısını anlatacak.

Sohbetin ardından akşam, Başar Can Kıvrak’ın piyano resitali ile devam edecek. Sergei Rachmaninov ve César Franck’ın eserlerinden oluşan resital, saat 22.00’de başlayacak.

Bilkent mezunu piyanist Kıvrak, 2012 yılında Moskova Çaykovski Devlet Konservatuarını en yüksek derece ile bitirdi. 2002 Ekim ayında İstanbul’da düzenlenen 1. Uluslararası Ferdi Ştatzer Piyano Yarışması’nda üçüncülük ödülü, 2004 Aralık ayında “Yamaha Bursu” ve 2005 Nisan ayında Sofya’da düzenlenen 2. Uluslararası Genç Virtüözler Piyano Yarışması’nda "Grand Prix" (Büyük Ödül) kazandı. Genç piyanist, Gülsin Onay ve İdil Biret ile çalışmalarına uzun süre devam etti.



“İş Sanat Çarşamba Sahnesi” etkinlikleri yaz sonuna kadar Bodrum Zai Yaşam’da ücretsiz gerçekleştirilecek.