İş Sanat’ın ücretsiz atölyeleri çocukları bekliyor

İş Sanat, çocukları birbirinden eğlenceli ve yaratıcı içeriklere sahip ücretsiz atölyeler ile sanatla buluşturmaya devam ediyor. Şubat ayı boyunca İstanbul’da Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde düzenlenecek heykel, maske, resim teknikleri, palet tasarım, yaratıcı portre, natürmort atölyeleri ile çocuklar, özgür ruhlarıyla yaratıcı tasarımlar ortaya çıkaracak, hayatın büyüleyici detaylarının izini sürecek. Çocuklar, Ankara Ulus’taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde ise Deniz Çayırlarında Yaşayan Çevreci Fok masalını dinleyecek, Müzenin ana holünün üstünde yer alan Hermes vitrayının yapım aşamalarını deneyimleyecek.

İş Sanat’ın Şubat ayındaki çocuk programlarını issanat.com.tr adresinde inceleyebilirsiniz.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi

KUZGUN ACAR’DAN İLHAMLA MASKE ATÖLYESİ

9 Şubat Pazar, 12.00

Yaş Grubu: 10-13 yaş

Bu yaratıcı atölyede çocuklar, Türk heykeltraş Kuzgun Acar, Demir Masklar serisinden yola çıkarak maskenin rolü ve karakteristik yanıyla tanışarak eserlerin farklı malzemelerle nasıl inşa edileceğini inceleyecek. Çocuklar, yaratıcı düşünme tekniği ile parçalardan yola çıkarak hayallerindeki maskeleri hazırlayacaklar.

FIRÇADAN TUVALE: RESİM TEKNİKLERİ ATÖLYESİ

15 Şubat Cumartesi, 13.00

Yaş Grubu: 8-12 yaş

Sanatla Keşif Atölyesi, çocukların farklı resim boyaları ve teknikleriyle tanışabileceği, renklerin büyülü dünyasında özgürce yaratma imkânı bulacağı bir keşif yolculuğu sunuyor. Çocuklar boya çeşitleri ile tanışacak, teknik denemeler gerçekleştirecek ve kendi eserlerini üretecek. Bu atölye, çocukların hem teknik hem de yaratıcı becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda eğlenceli bir ortamda sanatın farklı tekniklerini uygulamanın keyfini çıkarmalarını sağlayacak.

COŞKULU RENKLER: PALET TASARIM ATÖLYESİ

16 Şubat Pazar, 13.00

Yaş Grubu: 7-10 yaş

Sanatçıların tablolarında gizli bir sır vardır: renklerin dans ettiği paletler! Peki, bir sanatçı nasıl bir palet kullanırdı? Hangi renkleri yan yana getirir, hangi tonlardan ilham alırdı? Bu atölyede çocuklar, ünlü bir sanatçının eserlerini dikkatlice inceleyecek ve ardından sanatçının renk dünyasını kendi hayal güçleriyle yeniden yaratacak. Her çocuk, bir sanatçının özgünlüğünde, tamamen kendine ait bir boya paleti tasarlayacak.