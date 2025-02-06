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        İş Sanat’ın ücretsiz atölyeleri çocukları bekliyor

        İş Sanat, çocukları birbirinden eğlenceli ve yaratıcı içeriklere sahip ücretsiz atölyeler ile sanatla buluşturmaya devam ediyor. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 17:46 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:46
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        İş Sanat'ın atölyeleri çocukları bekliyor
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        İş Sanat, çocukları birbirinden eğlenceli ve yaratıcı içeriklere sahip ücretsiz atölyeler ile sanatla buluşturmaya devam ediyor. Şubat ayı boyunca İstanbul’da Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde düzenlenecek heykel, maske, resim teknikleri, palet tasarım, yaratıcı portre, natürmort atölyeleri ile çocuklar, özgür ruhlarıyla yaratıcı tasarımlar ortaya çıkaracak, hayatın büyüleyici detaylarının izini sürecek. Çocuklar, Ankara Ulus’taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde ise Deniz Çayırlarında Yaşayan Çevreci Fok masalını dinleyecek, Müzenin ana holünün üstünde yer alan Hermes vitrayının yapım aşamalarını deneyimleyecek.

        İş Sanat’ın Şubat ayındaki çocuk programlarını issanat.com.tr adresinde inceleyebilirsiniz.

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi

        KUZGUN ACAR’DAN İLHAMLA MASKE ATÖLYESİ

        9 Şubat Pazar, 12.00

        Yaş Grubu: 10-13 yaş

        Bu yaratıcı atölyede çocuklar, Türk heykeltraş Kuzgun Acar, Demir Masklar serisinden yola çıkarak maskenin rolü ve karakteristik yanıyla tanışarak eserlerin farklı malzemelerle nasıl inşa edileceğini inceleyecek. Çocuklar, yaratıcı düşünme tekniği ile parçalardan yola çıkarak hayallerindeki maskeleri hazırlayacaklar.

        FIRÇADAN TUVALE: RESİM TEKNİKLERİ ATÖLYESİ

        15 Şubat Cumartesi, 13.00

        Yaş Grubu: 8-12 yaş

        Sanatla Keşif Atölyesi, çocukların farklı resim boyaları ve teknikleriyle tanışabileceği, renklerin büyülü dünyasında özgürce yaratma imkânı bulacağı bir keşif yolculuğu sunuyor. Çocuklar boya çeşitleri ile tanışacak, teknik denemeler gerçekleştirecek ve kendi eserlerini üretecek. Bu atölye, çocukların hem teknik hem de yaratıcı becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda eğlenceli bir ortamda sanatın farklı tekniklerini uygulamanın keyfini çıkarmalarını sağlayacak.

        COŞKULU RENKLER: PALET TASARIM ATÖLYESİ

        16 Şubat Pazar, 13.00

        Yaş Grubu: 7-10 yaş

        Sanatçıların tablolarında gizli bir sır vardır: renklerin dans ettiği paletler! Peki, bir sanatçı nasıl bir palet kullanırdı? Hangi renkleri yan yana getirir, hangi tonlardan ilham alırdı? Bu atölyede çocuklar, ünlü bir sanatçının eserlerini dikkatlice inceleyecek ve ardından sanatçının renk dünyasını kendi hayal güçleriyle yeniden yaratacak. Her çocuk, bir sanatçının özgünlüğünde, tamamen kendine ait bir boya paleti tasarlayacak.

        YÜZLERDEKİ HİKÂYEYİ KEŞFET: YARATICI PORTRE ATÖLYESİ

        22 Şubat Cumartesi, 13.00

        Yaş Grubu: 6-9 yaş

        “Yaratıcı Portre Atölyesi" ile katılımcılar, her yüzün kendi hikâyesini anlattığı portre eserleri inceleyecek ve benzersiz portreler oluşturacak. Bu atölyede, temel portre tekniklerinden yola çıkarak, renkler, dokular ve çizgilerle duygularını ve kişiliklerini yansıtan eserler yaratacaklar. Katılımcılar, yüz hatlarını şekillendirirken sadece görsel bir temsil değil, aynı zamanda içsel dünyalarını da dışa vuracaklar. Yaratıcılığı teşvik eden bu atölye, çocukların hem sanat becerilerini geliştirmelerine hem de kendilerini daha iyi ifade etmelerine olanak tanıyor.

        TABAĞIMDAKİ NATÜRMORT

        22 Şubat Cumartesi, 15.00

        Yaş Grubu: 6-9 yaş

        Hayatın büyüleyici detaylarına dikkatlice bakmaya ne dersiniz? "Tabağımdaki Natürmort" atölyesinde, çocuklar günlük yaşamın bir parçası olan nesneleri sanatla buluşturacak. Osman Nuri Paşa’nın “Tabaklı ve Meyveli Natürmort” eserinde yer alan meyveler, çiçekler ve diğer detayları gözlemleyerek, bunlardan aldıkları ilhamla yeni bir sanat eseri oluşturacaklar. Bu atölye, minik katılımcılara natürmort sanatının temellerini keşfederken, ışık, gölge ve renklerin nasıl etkileşime girdiğini öğrenme fırsatı sunuyor.

        Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Ulus-Ankara

        MÜZEDE MASAL: DENİZ ÇAYIRLARINDA YAŞAYAN ÇEVRECİ FOK

        Yaş Grubu: 4-6 yaş

        16 Şubat Pazar, 13.00

        İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin yeni sergisi İstikbalinizin Emniyeti Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır Sergisi’ni gezen çocuklar çevre koruma hakkında bilgi sahibi oluyor ve çevreyi korumanın önemini öğreniyor. Deniz Çayırlarında Yaşayan Çevreci Fok masalını dinliyor.

        RENGÂRENK VİTRAYLAR EBEVEYN-ÇOCUK

        Yaş Grubu: 4-6 yaş

        16 Şubat Pazar, 15.00

        Ebeveyn ve çocuklar Müzenin tarihi alanında yer alan vitrayı yakından tanıyor, vitrayın yapım aşamaları deneyimliyor ve kendi vitray tasarımlarını birlikte oluşturuyorlar.

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        #İş Sanat
        #Kuzgun Acar
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